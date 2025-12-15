黎智英遭「國安法」定罪 陸委會轟港府：惡法箝制新聞自由

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英先生遭中共用「港版國安法」定罪，香港西九龍法院宣判，「串謀勾結外國勢力罪」與「串謀發布煽動刊物罪」全部成立，並指黎是案中主腦。陸委會今(15)日嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

現年78歲的黎智英面對3項控罪，他和「蘋果日報」等3間公司被控「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」2罪，黎另單獨被指控「串謀勾結外國勢力」罪。黎智英案是「港版國安法」生效後首宗勾結外國勢力案件，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰、李素蘭審理。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已被關押超過5年。

對此，陸委會指出，黎智英先生在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

陸委會強調，呼籲中共與港府應立即釋放黎智英先生，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

