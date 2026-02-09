即時中心／張英傑報導

香港壹傳媒創辦人黎智英被指控違反《港版國安法》，今（9）日上午西九龍法院宣判黎智英20年有期徒刑，引發國際社會高度矚目！對此，陸委會今日再度嚴厲譴責中國及港府，假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中國加速輸出極權的風險！







陸委會：黎智英遭重判揭「一國兩制」破產 司法淪政治清算

陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案也再次印證，在中國所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

廣告 廣告

快新聞／黎智英遭《港版國安法》重判20年 陸委會嚴厲譴責中國政治迫害

黎智英2020年被捕照片。（圖／美聯社提供）

陸委會指出，中國及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中國加速極權輸出的警訊。陸委會提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

原文出處：快新聞／黎智英遭《港版國安法》重判20年 陸委會嚴厲譴責中國政治迫害

更多民視新聞報導

香港出現中國手機碰瓷黨 她直指：專挑低頭族來詐騙

黎智英恐判終身？前《蘋果》記者梁嘉麗曝香港新聞自由最後光景 盼留下不同聲音

《陽光女子合唱團》傳中國上映！網憂「2情節」恐遭刪減

