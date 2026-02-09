黎智英重判20年形同死刑 WSJ警告：這就是中共統治台灣真實樣貌

編譯張渝萍／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英今（9日）遭判20年有期徒刑，是自香港《國安法》2020年實施以來最重的刑期。

黎智英自2020年12月底再度被關押且被拒絕保釋後，至今已被關超過1800個日子（逾5年），他去年12月被裁定串謀勾結外國勢力及串謀刊印煽動刊物罪，三罪罪名全成立。

黎智英遭判20年一事受到外界大力抨擊。《華爾街日報》對此發布社論〈黎智英形同被判死刑〉(Jimmy Lai Gets a Death Sentence）指出，這場判決不但象徵香港自由時代的終結，也向台灣展現：「這正是在中國共產黨統治下的生活的樣貌。」

黎遭判20年 象徵香港自由夢破碎

《華爾街日報》社論指，這起判決讓黎智英歷時26年的審訊劃下句點，但這不僅代表案情終結，也象徵香港的「一國兩制」自由夢被破滅。

社論指出，1984年英中簽署《聯合聲明》、規劃香港回歸中國主權時，對於「中共是否會維護自由市場社會所需的權利與自由」感到悲觀，當時《華爾街日報》也曾對此表示懷疑。40年前該報寫道：「該聲明的本質是500萬相對自由的人，他們的未來將由一個以不寬容與不穩定著稱的極權政府所決定。」那篇社論的標題是〈承諾，承諾〉（Promises, Promises）。

社論指出，「隨著黎智英被判刑，我們的憂慮已然成真。」對這位78歲的報人黎智英來說，20年刑期幾乎等同於死刑，「他健康狀況不佳，過去五年多數時間被單獨囚禁，牢房唯一的窗戶甚至被固定遮擋陽光。」

《蘋果》讀者到場支持 是因黎為香港挺身而出

此外，香港政府也拒絕他自行選擇律師的權利，並在未經法院命令的情況下查封他的報紙。六名前《蘋果日報》高層也在今日被判處6至10年徒刑。

社論指，這不是英國統治時期香港的運作方式，也不是一個世界貿易與金融中心應有的運作方式，「但這是中國統治下的香港」。

社論點出，無論香港政府如何表述，「生活在當地的人都明白，北京才是真正的權力中心」。並指出，周一排隊旁聽判刑的《蘋果日報》讀者之所以到場，是因為他們認為黎智英是在為他們挺身而出，「他們在他身上看見讓這座城市曾經自由與繁榮的價值，以及他寧可冒著被逮捕與監禁的風險，也不放棄原則或逃往海外的勇氣。」

向台灣傳達清楚訊息：這就是被中共統治樣貌

黎智英是以國家安全罪名被定罪，若情況沒有改變，他將在獄中終老。美國總統川普已向中國國家主席習近平提及黎智英的處境，並預計於4月訪問北京。此刻，北京或許應該思考，持續關押一位年邁囚犯所帶來的負面輿論與國際譴責，是否真的符合中國的利益。

上周五（2/6），美國國會兩黨五名議員致函挪威奧斯陸的諾貝爾和平獎委員會，提名黎智英角逐該獎，社論指，「沒有比他更值得的人選；而北京向台灣所傳達的訊息也再清楚不過：這正是在中國共產黨統治下的生活的樣貌。」

