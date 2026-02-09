黎智英重判20年「形同死刑」！《華爾街日報》示警：台灣恐步上後塵

國際中心／彭淇昀報導

壹傳媒創辦人黎智英9日被依危害國家安全等罪行，判入獄20年，最快要96歲才能出獄。對此，《華爾街日報》感嘆他遭遇不公，形同被判了死刑，也宣告「中共統治下的台灣人民境遇」。

黎智英9日被依危害國家安全等罪行，判入獄20年，最快要96歲才能出獄。（圖／翻攝自IG @supportjimmylai）

針對此事件，《華爾街日報》以「黎智英被判死刑」（Jimmy Lai Gets a Death Sentence）為題發表評論，形容這項判決對高齡的黎智英而言，等同於「實質上的死刑」，並指此案凸顯香港司法與新聞自由面臨的嚴峻處境。

現年78歲的黎智英已被羈押多年，《華爾街日報》指出，在健康狀況與年齡因素下，20年刑期幾乎意味著他將在獄中度過餘生。社論認為，這項判決是依據香港《國家安全法》相關罪名，包括「串謀勾結外國勢力」等指控，反映國安法律在當地司法體系中的高度影響力。

社論進一步表示，香港司法制度過去被外界視為維持法治的重要防線，但此案顯示政治與法律之間的界線日益模糊，外界對香港司法獨立性的信心受到挑戰。黎智英案件不僅關乎個人命運，也被視為香港新聞與言論空間收縮的象徵。

值得注意的是，《華爾街日報》在社論中提到，這項判決所傳達的訊息已超越香港本身，對包括台灣在內的自由社會具有警示意味。社論認為，當政治權力透過法律壓制異議聲音，相關影響將成為區域政治與自由價值討論的一部分。

此外，《華爾街日報》也提到多個國際人權與新聞自由團體對判決表達關切。美國非營利組織「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）批評，這項裁決對香港媒體環境具有象徵性衝擊，恐進一步削弱新聞自由。

北京方面則一再強調，相關審判依法進行，被告獲得公平程序。黎智英案件持續引發各界不同解讀，也成為觀察香港法治與新聞自由發展的重要案例之一。

