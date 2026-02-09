黎智英重判20年 王丹：北京擺明不讓他活著走出監獄

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英等9人及《蘋果日報》3家公司因觸犯「港版國安法」等罪，香港高等法院今天宣布判刑，黎智英被重判20年。中國民運人士王丹發聲明痛批，78歲的黎智英被香港法院判20年重刑令人悲憤，北京和香港當局這是明擺著想讓黎智英無法活著走出監獄。

黎智英被重判入獄20年。其餘各被告刑期分別為前律師助理陳梓華6年3個月、「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、前壹傳媒行政總裁張劍虹6年9個月、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光10年、前總編輯羅偉光10年、前社論主筆楊清奇7年3個月、前執行總編輯林文宗10年、前蘋果日報副社長陳沛敏7年。

王丹指出，黎智英的所有言行都符合「和平、理性、非暴力」的原則，但面臨的卻是最殘暴的喪失了理性的國家暴力，這再次向世人證明，對中共不能存有任何的幻想，這是一個正在挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

王丹強調，不相信這樣的政權還能夠堅持20年，希望黎智英能在信仰的支撐下渡過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天。

