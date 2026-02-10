黎智英重判20年 華郵社論：他的命運映照今日香港

〔編譯陳成良／綜合報導〕前壹傳媒創辦人黎智英遭香港法院判刑20年，引發國際高度關注。《華盛頓郵報》在最新社論中指出，此案不僅是對一名異議人士的重判，更反映出香港司法程序與言論空間的劇烈變化。黎智英個人的命運，正逐漸與這座城市的前途重疊。

社論批評，黎智英案的審理過程揭示了香港法治的質變。該案未設陪審團，且被告無法自行聘請屬意的律師，這種審判形式被《華郵》形容為「袋鼠法庭」(Kangaroo court，意指不公正的審判)，完全不符合國際通行的司法標準。

《華郵》指出，黎智英被控「勾結外國勢力」的證據，竟包括他曾與美國官員會面尋求協助；而他經營的《蘋果日報》則被指控散播「煽動性」言論。這類判決對香港媒體圈與商界形成了強烈的寒蟬效應，傳遞出「越界即付出高昂代價」的嚴厲警示訊號。

外交斡旋成變數 川普4月訪中受矚目

隨著黎智英遭重判，外界關注是否仍有轉圜餘地。《華郵》分析，在英國首相施凱爾(Keir Starmer)訪中交涉未果後，外交斡旋可能成為僅存的槓桿。

社論點名美國總統川普可能是關鍵變數。川普曾多次提及黎智英案，並表示已直接向中國國家主席習近平提出此事。隨著川普預計於今年4月訪中尋求貿易協議，這或許是美方再次將人權議題搬上談判桌的時機。

現年78歲的黎智英患有糖尿病與高血壓，20年的刑期意味著他極可能在獄中度過餘生。社論回顧，黎智英12歲時從共產中國偷渡至香港，白手起家打造傳媒帝國，他的人生軌跡曾是香港「自由與繁榮」的最佳寫照。

然而，當大多數富豪選擇向權力妥協時，黎智英選擇留下並承擔後果。《華郵》總結，黎智英的命運如同香港的縮影。這座曾經以自由著稱的城市，如今在《國安法》的籠罩下，已容不下一絲異議，彷彿一座囚禁著750萬人的露天監獄。

