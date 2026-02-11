黎智英重判20年！陸委會籲「以香港慘痛經驗為戒」 國台辦：亂港謀獨

政治中心／綜合報導

國台辦發言人朱鳳蓮（圖／翻攝畫面）

壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，9日遭重判20年監禁，陸委會再度嚴厲譴責中共及港府假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。對此，國台辦今（11）日回應說民進黨企圖亂港謀獨，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

黎智英遭香港國安法重判，陸委會表示，這不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

陸委會指出，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。陸委會提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上表示，中共堅決支持香港特區履行維護國家安全的憲制責任，對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力危害國家安全等罪行作出公正判刑。

朱鳳蓮說，黎智英是反中亂港團夥「主腦」，鐵證如山、罪孽深重。民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂「民主自由」的幌子公然為其張目，攻擊抹黑「一國兩制」，再次暴露其企圖亂港謀獨、撈取政治私利的本性。正告民進黨當局，立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

