黎智英重判20年 陸委會：印證「一國兩制」自由權形同具文

〔記者陳鈺馥／台北報導〕78歲的香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英被以「香港國安法」定罪，今日遭重判20年監禁。陸委會嚴厲譴責中共及港府，假借國安名義打壓自由人權，應停止政治迫害，立刻釋放黎智英，並籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

陸委會籲中共停止政治迫害 立刻釋放黎智英

陸委會表示，黎智英遭「香港國安法」重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。

黎智英遭重判 陸委會：中共加速極權輸出的警訊

陸委會指出，中共及港府以勾結外國及境外勢力危害國安罪名對黎智英施加重刑，是將媒體影響力、國際連結等都納入國安處置範圍，意圖形成跨領域、跨疆界的寒蟬效應。這不是香港的特殊事件、單一個案，而是中共加速極權輸出的警訊。

陸委會提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活；也籲請國際社會對中共侵蝕自由人權的作為提高警覺，與台灣共同捍衛自由民主防線。

