黎智英「串謀勾結外國勢力」案 預定12/15宣判

香港媒體報導，黎智英被控違反港區國安法「串謀勾結外國勢力」案，預定12月15日星期一上午宣判。

香港媒體報導，香港壹傳媒創辦人黎智英，及旗下3間與「蘋果日報」相關公司，被控違反《港區國安法》中「串謀勾結外國勢力」等罪一案，預定將在下星期一，也就是12月15日宣判。（葉柏毅報導）

報導說，黎智英與香港「蘋果日報有限公司」、「蘋果日報印刷有限公司」及「蘋果日報互聯網有限公司」等，被控違反港區國安法中的「串謀發布煽動刊物罪」和一項「串謀勾結外國勢力」罪。另外，黎智英還被單獨再指控另一項「串謀勾結外國勢力」罪。這些案件在2023年12月開審，今年8月審結。根據香港司法機構網頁最新資料顯示，案件將在12月15日星期一上午10點宣判，預計需時60分鐘。

本案是香港第一起違反港區國安法「串謀勾結外國勢力罪」的案件，因此將如何判決，備受各方矚目。報導說，控方以約90天完成舉證，其間傳召時任蘋果日本社長張劍虹、陳沛敏，以及污點證人陳梓華和李宇軒等人作證。此外，黎智英也在審訊中，自辯52天。控辯雙方在今年8月，完成結案陳辭。

另外，港府特別在11號晚間發表聲明，指美國「國會及行政當局中國委員會」發出報告，批評黎智英案，正是「妄圖利用政治力，干預香港司法」，港府對美國的干預，給予強烈譴責。