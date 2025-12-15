黎智英「勾結外國勢力」案今宣判 寒流中數十人通宵排隊旁聽、國際再籲釋放

黎智英「勾結外國勢力」案今宣判。圖為2020年7月1日，黎智英在香港國安法實施首日接受專訪。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司被控「串謀勾結外國勢力」及「發布煽動刊物」等案，將今天（12/15）上午10時判決。國際間已傳出呼聲要求釋放黎智英；數十名民眾昨天（12/14）也在寒流中通宵排隊，等候今天上午進入法院旁聽。

黎智英是香港2020年實施《港版國安法》後，首名遭起訴「勾結外國勢力」罪名的被告。他與香港《蘋果日報》三家公司被控「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪名。他也被單獨檢控「串謀勾結外國勢力」罪，最重可處無期徒刑。

廣告 廣告

本案自2023年12月開審，共審理156天，於今年８月完成結案陳詞。路透社指出，本案是2019年反送中運動後，北京以國安法打壓港人權利與自由的指標案件，也是香港新聞自由與司法獨立性的試金石。

香港司法機構12日公布，今天將開設正庭及7個延伸庭，共提供116個記者席及507個公眾席讓媒體及公眾旁聽。消息發布後，當天已有超過20間媒體在西九龍裁判法院外排隊；另有民眾陸續到場排隊，盼進入公眾席旁聽。

香港《法庭線》報導，至昨天下午約5時，法院外已有超過70名民眾排隊。法院四周部署大批警力巡邏。

排隊的陳姓民眾表示，他曾支持《蘋果日報》十多年，這是他首次到法院旁聽，昨天清晨3時許下班後就到法院外排隊，因為他覺得本案「意義重大」，且「黎先生是一個很值得尊重的媒體人」。

民眾在寒風中排隊。美聯社

2025年12月15日，清晨，香港西九龍裁判法院外許多民眾通宵排隊，等候旁聽黎智英案宣判。美聯社

另有排隊人士透露，昨天早上約10時半，就有大約40人同時出現，部分人士「樣貌陌生」。記者上前向這群人詢問時，大部分人均拒絕回應，一名說普通話的女子被追問旁聽誰的案件時則說，「黎智英囉，我就是想來看看黎智英的下場」。

至今天凌晨零時左右，還有民眾帶來成箱的蘋果，交給通宵排隊的市民，表示紅蘋果「是健康的象徵」，盼以合情合法的行動表達心意。

英美及人權團體呼籲釋放

現年78歲的黎智英自2020年底遭關押，一度獲准保釋，經檢方上訴後還押，至今已近5年。路透社報導，包括英國、美國及許多人權團體均指責黎智英案是出於政治動機，呼籲釋放黎智英。今年10月，美國總統川普與中國國家主席習近平在南韓會談時，也曾要求釋放黎智英。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）12日曾發表聲明，對香港司法機構倉促發布判決日期感到憤怒。聲明稱，黎智英在「令人驚駭」的環境中被關押近5年，「只因為他盡責擔任香港最知名獨立媒體的創辦人」，認為再度證明黎智英的審判是任意和非法，並批評審判「只是虛假作勢且完全無關法治」。

法院外部署警力。美聯社

無國界記者12月4日也發表文章，呼籲民主國家確保英國籍的黎智英「在葬身牢中前獲釋。」

在黎智英判決前夕，曾是香港最大民主黨派的民主黨昨天下午召開特別會員大會，正式表決通過解散；主席羅健熙隨即宣布，該黨自昨起終止運作。成立逾30年的民主黨也發表致香港民眾的公開信，指「時代更迭，今天無奈要劃上句號」。

香港當前也正處於宏福苑大火後人心哀痛的時期。這場大火造成至少160人喪生，尚有多名失蹤者。但大火發生第三天，就有呼籲徹查的民眾遭拘捕。

子女：黎智英獄中健康惡化 洗澡時曾跌倒

黎智英的子女為他奔走多時，兒子黎崇恩、女兒黎采近日接受法新社訪問時表示，黎智英患有糖尿病，在獄中多年來一直遭單獨囚禁，近期更出現體重驟減、牙齒蛀壞、心悸等情況，健康明顯惡化，必須就醫。港府則嚴厲駁斥，宣稱對黎智英的安排與其他在囚人士「一視同仁」。

黎采於12月9日刊於《華盛頓郵報》的投書、及接受美國天主教電視台《EWTN》訪問時，透露更多黎智英的近況細節。她表示，黎智英的聽力和視力正衰退，連月來受到感染，一直覺得疼痛，有時連站起來都十分困難，甚至曾在洗澡時跌倒。

2003年4月7日，黎智英在台灣《蘋果日報》辦公室。當時該報正在試刊期間。美聯社

黎智英7月28日在香港赤柱監獄於2名警衛緊跟下，進行每天50分鐘的放風。美聯社

黎采也透露黎智英的囚室窗戶被遮住，颱風時會有雨水滲入室內。她也表示，黎智英皮膚乾裂、眼睛經常乾澀充血，可能是維他命不足，和他長期無法直接接觸陽光和新鮮空氣有關。她也表示，父親曾因身體不適而無法出庭和接受探視，律師也說他心臟出現問題。

黎采呼籲當局釋放黎智英，認為這對中國政府也有好處，「不要讓他成為烈士，否則將會是中國歷史上不能磨滅的污點」。她表示，父親若獲釋將離開香港，不會對政權帶來威脅。

北京與香港政府均表示，黎智英已獲公平審判。

《蘋果》6名前高層已認罪

黎智英被控利用《蘋果日報》作為平台，於2019年4月至2021年6月間，與該報6名前高層及其他人製作「煽動」內容；並於2020年6月至2021年6月間「串謀勾結外國勢力」。

在黎智英單獨被控「串謀勾結外國勢力」一案中，檢方指他與「12港人」之一李宇軒、法律助理陳梓華等人遊說美、英、日等國，向香港及中國實行制裁、封鎖及其他敵對措施。

本案另涉《蘋果》6名前高層，包括壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果》總編輯羅偉光、《蘋果》副社長陳沛敏、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光及主筆楊清奇，均已在2022年11月承認「串謀勾結外國勢力罪」，「串謀發布煽動刊物罪」；李宇軒、陳梓華則於2021年8月承認「串謀勾結外國勢力罪」。8人均已被關押4年，將於黎智英案審結後判刑。

更多太報報導

雪梨猶太社群嘆加薩戰爭掀反猶浪潮 大屠殺「惡夢成真，並不意外」

澤倫斯基：願意放棄加入北約 換取安全保證結束戰爭

港區國安法壓力下 香港民主黨正式決議解散