黎智英「恐在獄中殉道而終」 重判20年各方反應一次看

黎智英的餘生恐將在獄中度過。圖為2023年8月4日，他在香港最高設防的赤柱監獄進行每天50分鐘的戶外活動。美聯社



香港壹傳媒創辦人黎智英週一（2/9）遭香港國安法庭判刑20年，罪名包括兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「發布煽動性刊物」罪。黎智英現年已78歲，若刑期完整執行，餘生可能都須在獄中度過。

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）週一發表聲明，呼籲釋放擁有英國籍的黎智英，並承諾介入討論黎智英被判刑20年一事。

近年四處奔走營救父親的黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai）對此表示，這項判刑「非常嚴苛」，對家人是「毀滅性打擊」，也危及黎智英的性命。

黎智英的女兒黎采（Claire Lai）則表示，父親在獄中逐漸衰弱，判刑「殘忍且令人心碎」，一旦執行，「他將在獄中殉道而終」。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalism）執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）則表示，香港的法治「已被徹底摧毀」。今天的判決「令人震驚」，「無疑是香港新聞自由的最後一根封棺釘」。她呼籲國際社會加強施壓，爭取釋放黎智英，才能讓新聞自由在全世界都受到尊重。

載著黎智英的囚車今天上午抵香港西九龍裁判法院。路透社

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）則表示，「對78歲的黎智英判刑20年「等於判他死刑」，「如此重的刑罰既殘酷也極不公正。」

國際特赦組織（Amnesty International）則表示，黎智英案是「又一個令人痛心的里程碑」，突顯香港「從法治城市轉變為以恐懼統治」的城市。

香港《南華早報》前總編輯、《黎智英傳》（The Trouble Maker）作者祁福德（Mark Clifford）則表示：「對於一個78歲的人來說，判刑20年形同終身監禁或死刑。」

香港前樞機主教陳日君、黎智英妻子李韻琴週一抵達西九龍裁判法院。路透社

他表示，當局顯然希望黎智英在獄中度過餘生，但「中國必須明白，把黎智英關在獄中，會比讓他出獄帶來更多麻煩」，「持續將他監禁會使正在回暖的美中關係變得更棘手。把他送到海外對各方都有好處」。

英國牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）法律系講師趙紫晴（Urania Chiu）表示，將「勾結外國勢力」罪名適用於某些新聞活動尤其令人震驚，因為任何與國際平台及受眾的互動，如今都可能輕易被詮釋為這類『勾結』行為。

台灣陸委會則發表聲明，呼籲釋放黎智英，並稱本案再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。聲明提醒台灣民眾「以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活」。

黎智英案多國關注。圖為1月12日全案展開求情程序時，多國領事館代表抵達西九龍裁判法院。美聯社

71歲的黎智英支持者邱美英（音譯，CHIU MEI-YING）向路透社表示：「香港已經沒有新聞可看了。唯一可看的《蘋果日報》已經被奪走了。現在已經沒有報紙可讀，所以我已不看報紙了，改看YouTube，以及不同的網路平台新聞。」

黃姓前《蘋果日報》記者則說：「如今己『紅線』正式寫進判決與量刑之中，原本被嚴重削弱的新聞產業將進一步萎縮。如果這些判刑被用來把界線畫到最極端，對於新聞自由不僅是雪上加霜，而是雪崩。」

香港特首李家超則發表聲明，稱黎智英「罪行滔天，惡貫滿盈」，被重判入獄20年「彰顯法治，伸張正義，大快人心」。他又稱黎智英是「反中亂港主腦」，「行為齷齪無恥」。

北京駐港國家安全公署表示，堅定支持香港特區司法機關「依法對黎智英案作出量刑裁決和懲治」，又指判刑結果「彰顯國安法治權威，捍衛香港法治精神」。

