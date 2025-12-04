黎智英「指甲脫落」子女盼英美援救 港府：提供人道健康的羈押環境

即時中心／林韋慈報導

香港《蘋果日報》創辦人黎智英傳出健康狀況堪慮，子女接受《法新社》訪問時表示，黎智英體重驟減、牙齒蛀壞，指甲變色脫落。港府則反批《法新社》報導「歪曲事實」，宣稱該報導「旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭」。不過，黎智英的子女仍呼籲英美兩國介入，「讓父親登上飛機離開，過程只需兩小時」。

黎智英自2020年底遭港府羈押至今將滿五年，12月8日將在獄中度過78歲生日。黎智英的子女3日接受《法新社》採訪表示黎智英患有糖尿病，長期被單獨囚禁，獄中也沒有空調，夏季氣溫可高達44℃。

黎智英此前因其他罪名已被判刑5年9個月，另因《港版國安法》中「勾結境外勢力」案件完成審理，尚待宣判。他可能面臨至少10年刑期，最重甚至可能終身監禁。



黎智英的女兒黎采數月前離港，行前曾探視父親。她在華府接受《法新社》訪問時表示，父親身形明顯消瘦，比以前虛弱，「指甲幾乎變成紫色、灰色、帶綠色，然後脫落，牙齒也逐漸蛀壞」。她目前人在美國華盛頓，希望能為父親爭取更多國際支持。

黎采也指出，黎智英是虔誠天主教徒，但獄方拒絕讓他領聖體，甚至是黎智英喜歡吃咖哩醬，但獄方「完全不給」，她批評此舉「非常幼稚」。



黎智英擁有英國國籍，他的兒子黎崇恩表示，呼籲美國總統川普與英國首相持續向中國施壓，「把我父親送上飛機離開只需兩個小時，那是人道的做法，也是正確的做法。他們已經讓他受盡煎熬。」

據《路透社》報導，川普在10月30日南韓與中國國家主席習近平會面時，曾對黎智英的健康狀況表達擔憂，但並未提出任何釋放黎智英的交換條件。



香港政府也對《法新社》報導做出回應，新聞處於12月3日晚間發出聲明，指責相關報導「歪曲事實」，並稱「企圖抹黑香港特區，旨在污衊香港法治的卑劣用心昭然若揭，違背新聞工作者專業操守」，還聲稱懲教署及相關單位對黎智英的羈押安排與其他在囚者「一視同仁」，致力提供「安全、人道、合適和健康」的羈管環境，包括「良好的通風環境、合適和及時的醫療支援，以及宗教服務」。





