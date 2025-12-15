黎智英「荒腔走板」判決書曝光 她無奈：香港民主、法治早被摧毀

今天香港法院法官裁定，黎智英涉犯「串謀勾結外國勢力罪」「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名全都成立。（本刊資料照）

香港媒體大亨、《蘋果日報》創辦人黎智英涉犯《國安法》，今（15）日上午正式宣判出爐，法官裁定「串謀勾結外國勢力罪」「串謀發布煽動刊物罪」等3項罪名全都成立。時代力量黨主席、前立委王婉諭今po文，提到黎智英的判決書長達 855 頁，但內容幾乎像是平行時空一樣荒腔走板，她更無奈直呼，「香港的民主、法治、自由，在此刻早已被摧毀殆盡。」

黎智英今天正式宣判出爐，王婉諭今於臉書po文談及此事，提到黎智英的整份判決書長達 855 頁，但內容幾乎像是平行時空一樣荒腔走板。「在這個平行時空中，黎智英彷彿控制了各國政府、軍隊，足以顛覆中共政權，所以犯行嚴重。」

王婉諭列出判決書豬的證據，直呼「薄弱到令人發笑」，所謂的「勾結外國勢力」，就是黎智英和美國前副總統彭斯（Pence）、前國務卿龐培奧（Pompeo）、前議長裴洛希（Pelosi）的合照；所謂的「串謀勾結」，不過就是黎智英跟友人、跟顧問針對政治局勢的討論和建言；所謂的「利用台灣對抗中共」，就是黎智英和施明德會面、透過江春男提供給蔡英文的國政、國防政策建議；所謂的「發布煽動刊物」，根本也只是蘋果日報《逃犯條例》、批評中共治理、批評林鄭月娥、支持反送中運動的專欄、報導。

王婉諭強調，說到底，黎智英真正有罪的原因，「就是因為他批評中共、反對中共。」僅僅是因為如此，蘋果日報就成了煽動刊物，而黎智英也成了勾結外國勢力的罪犯。最後，她無奈感嘆，黎智英為了自由發聲而經營媒體，卻因為經營媒體而失去自由。而這場審判，證明了在中共的統治之下，「根本沒有所謂的新聞自由、言論自由、司法獨立。所有人，都可能成為下一個黎智英。」

