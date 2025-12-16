黎智英《香港國安法》案件 一張圖看完全過程

2020年6月30日深夜，《香港國安法》正式生效。8月10日，香港國安警察拘捕壹傳媒創辦人黎智英，搜查《蘋果日報》報社，成為國際焦點。自此，他陸續面對一場接一場的審判。

黎智英面對的刑事案件，既有一些與《香港國安法》直接相關，也有一些牽涉遊行抗議或出版自由的其他案件。其中一些已讓他從拘留變成服刑狀態。

而最備受矚目的「串謀勾結外國勢力危害國家安全」案件原定於2022年12月由香港特區高等法院開審，經多番延誤，最終於2023年12月才正式開始聆訊，庭審時間大幅超出預期。2025年12月15日，法庭宣判所有控罪成立。

BBC中文利用以下一幅長圖，助你瞭解黎智英各案件的來龍去脈。