黎智英20年刑期如死刑！兒女憂「死獄中成為烈士」 籲英美救人：要快

編譯張渝萍／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英的國安法案，9日做出刑期宣判，確定被判處20年刑期，這不但是香港《國安法》2020年實施以來最重的刑罰，對已高齡78歲的黎智英來說也等同於死刑，更讓香港異議者聲音噤聲，自由夢破碎。

黎智英遭判20年刑期。香港《蘋果》舊照。（圖／翻攝畫面）

黎智英兒女：黎將在獄中成為烈士

綜合路透、美聯社與法新社報導，黎智英至今已被羈押超過五年，未來還有20年刑期。今年1月，黎的律師曾表示黎智英出現心悸、高血壓與糖尿病等健康問題。控方則指出，醫療報告顯示其整體健康狀況仍屬穩定。政府甚至稱，黎智英是自行要求單獨囚禁。

黎智英兒黎崇恩在聲明中表示，這項嚴苛判刑令家人深感悲痛，且對父親生命構成威脅，「這象徵香港法律制度的全面瓦解，以及正義的終結。」

黎智英兒黎崇恩在聲明中表示，這項嚴苛判刑令家人深感悲痛，且對父親生命構成威脅。圖為黎崇恩參加2025年日內瓦人權與民主峰會。翻攝日內瓦峰會官網

女兒黎采（Claire Lai）在同一份聲明中形容判刑「令人心碎且殘酷」，並表示：「如果這項刑期執行，他將在獄中成為烈士、殉道者。」

兒籲英國督促中國釋放英公民黎智英

因黎智英擁英國國籍，同為英國公民的黎崇恩呼籲英國政府「必須做更多，且要快，否則他很可能會在獄中離世。」黎崇恩還批施凱爾上月訪中時，未能把握機會要求釋放父親，「是一項錯誤決定」。

他說：「我希望首相能做得更多，我們不是要求全世界做什麼難事，這並不是一件困難的事。」

英國政府在黎智英的刑期宣判後宣布，將擴大香港居民移居英國的簽證管道。

兒寄望川普四月訪中談判

此外，黎崇恩也表示，美國總統川普曾多次表示這是他關心的案件，「目前情勢顯示，4月的訪問將會非常重要，希望到時我父親的健康仍撐得住。黎崇恩提到父親時說：「很不幸地，他已非常接近死亡。他經歷了極大的折磨，身體狀況已經惡化。」

2019年夏季，黎智英現身聲援香港「反送中」運動。黎智英女兒稱，這些象徵性舉動，在其他國家不構成犯罪，但在香港卻成了父親被捕入獄的罪行。（圖／翻攝自X平台 @SupportJimmyLai）

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）稱判處黎智英20年刑期是「本案不公且令人悲痛的結局」。他在聲明中敦促中國當局基於人道理由准許黎智英假釋，並指出在長達兩年的審訊及超過五年的羈押後，黎智英及其家人「已承受足夠苦難」。

黎智英於去年12月被定罪後，川普曾表示對此「深感遺憾」，並稱已要求習近平考慮釋放黎智英。

女兒黎采（Claire Lai）談及川普是否能成功爭取其父親獲釋時表示，「我們抱持希望，但並不確定。」

黎崇恩在倫敦接受美聯社專訪時表示，世界各國領袖在訪問中國或與習近平會面時，應持續就其父案件向北京施壓，「我只能祈禱這些壓力能發揮作用，我認為我父親的案件，是檢驗各國如何與中國互動的試金石。」

對中國記者與學界產生寒蟬效應

牛津布魯克斯大學法律講師趙紫晴（Urania Chiu）表示，此案的重要性在於對「煽動意圖」的廣泛詮釋，以及將媒體某些行為納入「勾結外國勢力」的適用範圍。她指出，這對記者與學術界尤其令人憂慮。

她說：「對國家的正當批評，以及與國際平台和受眾互動，如今可能輕易被解讀為『勾結外國勢力』。」

黎智英案的重要性在於對「煽動意圖」的廣泛詮釋，以及將媒體某些行為納入「勾結外國勢力」的適用範圍，恐造成寒蟬效應。（圖／翻攝畫面）

涉案的前《蘋果日報》員工與社運人士均認罪，因而在9日宣判中獲減刑。他們先前承認與黎智英串謀，要求外國勢力對香港或中國實施制裁、封鎖或其他敵對行動。

被定罪的記者包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光與楊清奇，刑期介於6年9個月至10年不等。

兩名社運人士「重光團隊」李宇軒與陳梓華分別被判6年3個月及7年3個月。

