黎智英3罪全成立 陸委會譴責港府：以政治迫害自由人權

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案15日上午裁決，其3項控罪，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立。陸委會對此表達極度遺憾與痛心，並且嚴厲譴責港府以政治迫害自由人權，呼籲中共及港府立即釋放黎智英。

陸委會15日午間發布新聞稿表示，香港壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，陸委會嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

陸委會表示，我們呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

黎智英案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件。15日宣布裁定結果後，法庭預計下月進行書面求情後，再作判刑。據港版國安法，「勾結外國勢力罪」最高可判終身監禁；「煽動罪」在「23條立法」後增至最高可處7年監禁，如涉及勾結外國勢力，還可加刑至10年監禁。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已在獄中超過1800天。他日前剛在獄中度過78歲生日。

