黎智英3罪全部成立 還被控是案中主腦

黎智英被指控涉犯《國安法》等罪，法官裁定3項控罪全部都成立。（本刊資料照）

香港媒體大亨黎智英被指控《國安法》中的「串謀勾結外國勢力」等罪，今（15）日早上10點裁決出爐，西九龍裁判法院法官裁定3項控罪全部都成立。《國安法》最重可能將判處終身監禁，而黎智英的刑期將會再擇日宣布。

根據香港媒體《法庭線》報導，黎智英因《蘋果》公司被控一項「串謀發布煽動刊物」及一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」；另外又在重光團隊案又涉「串謀勾結外國勢力」，一共被指控3罪。

今天上午西九龍裁判法院法官裁定黎智英3項控罪全部都成立，並指控黎智英是案件主腦。根據《香港01》報導，黎智英在得知消息後心情相當平靜，據了解刑期將會再於明年1月左右，擇日宣布。

