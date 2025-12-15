黎智英3罪名全成立！王丹悲嘆「香港已死」曝中共目的：下一個是台灣

大陸中心／黃韻璇報導

壹傳媒創辦人黎智英案15日宣判，被控三罪全罪成，明年初將宣布刑期，恐面臨無期徒刑。（圖／資料照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案昨（15）日裁決，法官裁定他各項罪名成立；法官待黎智英提交求情信後，再作判刑。法官表示，被告須於明年1月前提交求情信。民運人士王丹就直言，現在已經不是「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題，更示警「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣」。

香港壹傳媒創辦人黎智英因國安法案，至今已被關押超過1800天。在經過156天審訊又相隔3個半月後，西九龍法院今15日一早10時正式宣判黎智英案，裁定黎智英串謀勾結外國勢力及串謀刊印煽動刊物罪，等於黎被控的三罪罪名全成立。預計明年初宣判刑期，刑期尚待判決，但最高可以判至無期徒刑。

廣告 廣告

中國民運人士王丹就發文表示，黎智英三項罪成，並不意外，因為國安法就是為黎智英等香港抗爭者量身定制的，當然會用上。王丹強調，現在已經不是「一國兩制」已死的問題，而是「香港已死」的問題，直言「北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的」。

此外，王丹還指出，現在可以看出來了，當初中共收回香港，其實就是為了摧毀香港。認為中國收回的主要目的不是為了「統一」，否則應該早就應該收回，收回的原因，就是不再能容忍中國的黑暗之側，有一顆東方之珠在閃光。最後他示警「這一套邏輯，這樣的發展，下一個目標，就是台灣」。

更多三立新聞網報導

桌球／才被中國球迷噓爆！日本選手引用「高市早苗名言」 小粉紅氣炸

中國《央視》春晚LOGO曝光！竟撞六四天安門「坦克人」照 網酸：有內賊

習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆

操弄仇日翻車！中國重映《賽德克．巴萊》喊：血戰日寇 全場賣2張票

