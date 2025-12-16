黎智英3罪成立恐終身監禁 美國務卿發聲了

即時中心／潘柏廷報導

香港壹傳媒創辦人黎智英，不僅被當局指控涉犯港版《國安法》，法院日前更裁定其「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立，將在明年（2026）1月宣判刑期；由於黎智英目前已被單獨關押超過1,800天，且健康已惡化，各界擔心他若被宣判終生監禁，將會死在獄中。對此，美國國務卿盧比歐於美國時間15日（台灣時間16日）發布聲明，敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放對方。

針對黎智英3罪成立，且明年1月將被宣判刑期，盧比歐在美國時間15日發聲明指出，黎智英因國安法案遭判定罪，反映出北京執行法律來迫使試圖捍衛言論自由及其他基本權利的人噤聲——而這些權利正是中國在1984年《中英聯合聲明》中承諾予以保障的權利。因捍衛上述權利而遭受懲處的，並非僅黎智英一人。

同時，盧比歐更強調，相關報告指出，黎先生在遭羈押逾1,800天後，健康狀況已嚴重惡化。「我們敦促當局儘速終止這種折磨，並基於人道考量釋放黎先生」，盧比歐的聲明也被美國在台協會轉貼在臉書，獲得上千網友按讚。



原文出處：快新聞／黎智英3罪成立恐終身監禁 美國務卿盧比歐發聲了

