黎智英3罪成立 王丹警告：下一個就是台灣

▲壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法案件，香港法官15日裁定他3項罪名成立。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法案件，香港法官15日裁定他3項罪名成立，刑期將待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。對此，中國流亡民運人士王丹表示，「黎智英三項罪成並不意外」，並指出中國收回香港就是為了摧毀香港，「下一個目標，就是台灣。」

黎智英被控涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪。

香港西九龍法院15日裁決，3名國安法指定法官裁定黎智英2項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部成立，並指黎是案件首腦。

黎智英自2020年底被拘留至今，至今已遭羈押逾1800天。黎智英案備受國際關注，國際人權組織與多國政府多次對黎智英遭長期拘押及審判程序表示關切。

針對黎智英案，王丹在臉書上發文表示，黎智英三項罪成並不意外，並指出，國安法就是為了黎智英等香港抗爭者量身所設的，「現在已經不是『一國兩制』已死的問題，而是『香港已死』的問題。」

王丹稱「北京不徹底摧毀原來的香港，是不會罷休的。」他進一步指出，當初中國收回香港的目的就是為了摧毀香港。「收回不是為了統一，否則早就應該收回。收回的原因，就是不再能容忍中國的黑暗之側，有一顆東方之珠在閃光。」

最後王丹警告，照這一套邏輯、發展，「下一個目標，就是台灣。」

