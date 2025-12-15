黎智英3罪成立 王婉諭：中共統治下，所有人都可能成為下一個

記者李鴻典／台北報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案今（15）日裁決，法官裁定他各項罪名成立；法官待黎智英提交求情信後，再作判刑。法官表示，被告須於明年1月前提交求情信。時代力量黨主席王婉諭說，香港的民主、法治、自由，在此刻早已被摧毀殆盡。在中共統治下，所有人都可能成為下一個黎智英。

王婉諭表示，黎智英因為涉嫌違反「港版國安法」被關押了長達五年時間，在今天早上正式宣判。法院最終裁定：「串謀勾結外國勢力罪」、「串謀發布煽動刊物罪」等三項罪名全部成立。刑期尚待判決，但最高可以判至無期徒刑。整份判決書長達 855 頁，但內容幾乎像是平行時空一樣荒腔走板。

王婉諭指出，在這個平行時空中，黎智英彷彿控制了各國政府、軍隊，足以顛覆中共政權，所以犯行嚴重。但裡面的證據，卻薄弱到令人發笑：

所謂的「勾結外國勢力」，就是黎智英和美國前副總統彭斯（Pence）、前國務卿龐培奧（Pompeo）、前議長裴洛希（Pelosi）的合照。

所謂的「串謀勾結」，不過就是黎智英跟友人、跟顧問針對政治局勢的討論和建言。

所謂的「利用台灣對抗中共」，就是黎智英和施明德會面、透過江春男提供給蔡英文的國政、國防政策建議。

而所謂的「發布煽動刊物」，根本也只是蘋果日報《逃犯條例》、批評中共治理、批評林鄭月娥、支持反送中運動的專欄、報導。

王婉諭直言，說到底，黎智英真正有罪的原因，就是因為他批評中共、反對中共。僅僅是因為如此，蘋果日報就成了煽動刊物，而黎智英也成了勾結外國勢力的罪犯。

王婉諭說，黎智英為了自由發聲而經營媒體，卻因為經營媒體而失去自由。這場審判，證明了在中共的統治之下，根本沒有所謂的新聞自由、言論自由、司法獨立。所有人，都可能成為下一個黎智英。

