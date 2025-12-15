黎智英3項罪名都成立！ 香港特首李家超直呼「彰顯法律正義」

黎智英涉嫌違反港區國安法「勾結外國勢力」等案，今（15）日宣判，黎智英三項罪名全部成立，至於刑期則將擇日再行宣佈。

香港壹傳媒創辦人黎智英國安法案件，今天（15日）上午法院作出裁決，認定他所涉3項控罪全部成立，包括2項串謀勾結外國勢力罪，以及1項串謀發布煽動刊物罪。對此，香港行政長官李家超中午啟程前往北京述職之前，在機場回應媒體表示，對裁決結果表示歡迎，強調「判決彰顯法律正義」並有助於維護香港的核心價值與社會秩序。

李家超稱黎智英長期透過旗下媒體「蘋果日報」製造社會對立，煽動仇恨情緒、美化暴力行為，甚至呼籲外國制裁中國與香港，行為嚴重損害港人福祉。他指出相關罪行證據確鑿，任何人都不能假借新聞、民主或人權之名，作出危害國家和社會的行為。他也重申，特區政府有責任維護國家安全，香港作為法治社會，必須有法必依、違法必究，並將持續防範與打擊一切危害國家安全的行為。

另外，香港警方國安處總警司李桂華也出面受訪，他透露在審訊期間黎智英將所有事情推給別人，不過其實黎智英才是真正的老闆，並煽動市民憎恨政府。李桂華還說，黎智英「罄竹難書，證據確鑿」直言黎智英在2019年（反送中運動期間）利用學生達其個人政治目的，令人髮指。至於黎的兒女稱父親身體狀況差，李桂華則不同意，質疑有心懷不軌的抹黑行動。