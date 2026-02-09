黎智英9日恐被判10年至無期監禁 國際釋放談判或隨後展開



壹傳媒創辦人黎智英將於9日判刑，他因為「串謀勾結外國勢力」和「刊載煽動性刊物」罪名成立，面臨10年徒刑至終身監禁的可能。這是黎智英近5年法律爭鬥的高調收場，也引發國際社會關注，包括英國首相施凱爾和美國總統川普都呼籲北京釋放黎智英。

路透社報導，壹傳媒創辦人黎智英9日將迎來判刑，他涉及香港迄今最受矚目的國安案件，引發國際社會釋放他的呼聲，尤其考量到他的健康狀況日益虛弱。

黎智英是現已停刊的《蘋果日報》創辦人，這次判刑是他近5年法律爭鬥的結果。他於去年12月15日被判兩項「串謀勾結外國勢力」罪名成立，另有1項「刊載煽動性刊物」罪名成立，前者屬於香港《國安法》罪行，後者則屬刑事罪行。他最初於2020年8月被捕。

另外，還有蘋果日報6名高層以及「重光團隊」的陳梓華、李宇軒於2022年承認違反「串謀勾結外國勢力罪」。他們與黎智英等9人都將於9日判刑。

黎智英恐被判10年至無期徒刑

黎智英的遭遇受到全球領導人關注，包括美國總統川普（Keir Starmer）和英國首相施凱爾（Keir Starmer），凸顯自2019年的大規模民主抗議以來，亞洲金融中心香港在中國統治下的長期國安打壓。現年78歲的黎智英面臨終身監禁的可能，但他在法庭上否認所有指控，稱自己是「政治犯」，正遭北京迫害。

香港《國安法》的勾結罪設有兩級刑罰，一般情況判處3年以上10年以下有期徒刑；「罪行重大」者，則判處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。法官是否將本案列為「罪行重大」、各被告屬於哪1個量刑分級，以及可否因擔任「從犯證人」而獲得減刑，都是判刑的關鍵。

據知情人士透露，施凱爾1月在北京人民大會堂與中國領導人習近平會面時，曾詳細提出黎智英案。英國國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）和中國外交部長王毅也在場。施凱爾回國後在國會表示：「我（向習近平）提出了黎智英的案件，呼籲釋放他。相關討論仍將持續，外交大臣也與黎智英的家人保持聯繫。」

去年10月，川普也曾在會晤習近平時提出黎智英案。路透社引述多名西方外交官說，談判釋放黎智英可能會在判刑後正式展開，並視他是否提起上訴而定。

黎智英恐在獄中病逝

黎智英的家人、律師、支持者還有前同事警告，他可能會在獄中病逝，因為他患有心悸、高血壓等健康問題。支持者之一、65歲的Simon Ng說：「我最擔心他的健康，希望他和家人能安然無恙。」他和其他支持者曾在法院外排隊好幾天，甚至攜帶睡袋和露營裝備等候黎智英的判刑宣布。

根據《國安法》的判刑指引，黎智英被視為「勾結外國活動人士、政客及其他人士以圖對香港及中國施加制裁」的主謀，可能面臨「情節嚴重罪行」的最重刑罰區間，也就是10年至無期徒刑。

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）表示：「黎智英的審判從一開始就只是鬧劇，完全藐視應保障新聞自由的香港法律。」

北京方面則表示，黎智英已獲得公正審判，所有人都在《國安法》下受到平等對待，且這部法律恢復了香港秩序。

