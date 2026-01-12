黎永康醫師延續牙齒與木作第二生命 醫療專業實踐資源再利用





台南市立醫院牙科部長期在臨床治療中實踐保留與再利用的理念，讓原本可能被捨棄的牙齒，獲得延續使用的新機會。而牙科部總監黎永康醫師更將這份精神延伸至生活創作，運用回收檜木與舊匾額復刻「醫生椅」，並陳列於牙科診間，展現醫療與手作交會下，珍惜材料、延續價值的永續實踐。

黎永康總監表示，目前牙科尚未突破牙齒異體移植技術，但在「自體牙齒移植」方面已相當成熟，臨床上多應用於將患者的智齒，移植至因嚴重蛀牙而需拔除的第一大臼齒位置；此外，對於部分因蛀牙過深或外力撞擊導致牙冠受損的患者，一般治療方式多半是拔牙後進行植牙。

黎永康指出，若經評估後發現牙根條件仍可利用，會嘗試以「再植牙」的方式處理，先將牙齒拔除、去除受損部分後再重新植回，盡可能保留原有牙齒結構，這就像是醫療上的資源回收再利用，在合適的條件下，讓牙齒繼續為患者服務。

此類治療方式不僅能延長牙齒使用年限，也可為患者節省可觀的植牙費用。黎醫師從事相關治療至今，已成功保留並拯救上百顆原本可能被拔除的牙齒。不過他也提醒，前提仍須建立在牙根長度與穩定度足夠的情況下，若剩餘結構不足，仍需拔除，後續是選擇牙橋或植牙，則需由醫師與患者充分討論後決定。

黎永康醫師將「資源再生」的精神，不只落實於醫療工作，也延伸至生活興趣。黎醫師本身熱愛藝術，近年更投入木工創作，特地前往仁德區永興傢俱「魯班學堂」拜師學藝三年多，在邱俊壬、程子寜、簡玉林老師指導下，利用回收檜木與舊匾額，耗費1年的時間，成功復刻一把富有歷史韻味的「醫生椅」。

這把承載手作溫度的木作作品，現陳列於牙科診間，成為患者候診時的另一道風景。黎醫師笑說，無論是醫療或木工，核心精神都是珍惜材料、延續價值，希望透過自身實踐，讓更多人感受到資源再利用所帶來的溫度與可能性。

