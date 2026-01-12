黎蝸藤專欄：川普簡直要讓中國輿論得憂鬱症

美國生擒馬杜洛對中國最重大的衝擊，在於讓北京所謂的「全球南方領導者」和「推翻美國霸權」敘事陷入破產。（美聯社）





馬杜洛被「斬首式」生擒活捉，帶回美國受審。這場行動不僅是川普「唐羅主義」的暴力宣言，更是一場全球性的戰略思維大逆轉。結果對北京而言極其殘酷：在美國重塑西半球秩序的重錘下，中國不僅丟失了在拉美的實質利益，更在全球南方「老朋友」面前暴露出其國際信用的空洞；在國內更讓一直鼓動上揚的民族主義輿論高潮面臨尷尬的反差。

實質利益的流失：石油、債務、中國模式與地緣支點

在經濟上，中國在委內瑞拉的損失是看得見、摸得著的。委內瑞拉作為全球石油儲量第一的大國，曾是中國「石油換貸款」戰略的核心支柱。該計劃重點在於建立一套繞過美元交易系統的制度化交易安排：中國先行貸款，再幫委內瑞拉建立一個中國境內的專屬託管賬戶，委內瑞拉賣給中國的石油，中國購貨款全轉到這個賬號，由這個賬戶償還貸款利息和本金。這種「境內閉環結算」模式，曾被視為中國對抗美國金融制裁的範本。北京在委內瑞拉投入了超過 600 億美元，目前仍有約 200 億美元（也有估計是數十億）的貸款餘額未償還。

然而，這套看似天衣無縫的制度防禦，在美軍的突襲面前顯得極其脆弱。隨著馬杜洛被送往紐約受審，美國事實上接管了委國石油資源的處置權，很大可能意味著債務主體的消失或變更，中國債務回收面臨很大的風險。

在資源上，中國長期進口委內瑞拉石油。儘管中國目前大力發展非化石能源，但對石油還有很大依賴。重要的是，委內瑞拉的石油是重質原油，不但能作爲能源，還更適合石油化工原材料。這是非化石能源、天然氣、甚至中東的輕質石油都難以取代的。現在，這個的穩定供應鏈也面臨被攔腰斬斷的風險。

在地緣政治上，委內瑞拉曾是中國深入美國「後院」的最堅實的戰略錨點和橋頭堡。它在加勒比海南岸，和美國隔海相望，能威懾美國。另一方面，中國的戰略目標不單止委內瑞拉，還包括在整個南美推動「一帶一路」。從已經開始運行的秘魯錢凱港，到計劃中的貫穿巴西—秘魯、連接大西洋和太平洋的「兩洋鐵路」，都體現了中國在美國「後院」建立勢力的雄心。委內瑞達就「頂」在這條東西幹線的北方。

委內瑞拉是中國六個「全天候戰略合作夥伴」之一，是中國對外構建的最高層級夥伴關係，在拉美獨一無二。馬杜洛2023年到中國訪問受隆重歡迎；在美國生擒馬杜洛前，中國還派出特使團背書，都説明瞭中國對委內瑞拉的力挺。委內瑞拉也是以主權國家身份在各種事務上發聲力挺中國的核心「國際聲音」。

在軍事和社會治理上，委內瑞拉更是「中國模式」的樣板。委內瑞拉進口了中國的雷達防禦系統，號稱連美國先進的F35戰機都無所遁形，是中國軍工出口打響品牌的模範單位。馬杜洛政權應用了中國特長的全社會監控系統，包括全「中國製造」的通訊系統、社會監控攝像頭、所謂「祖國卡」的數字身份證、臉孔識別、大數據追逐分析等照搬的全套體系。

總而言之，中國是把委內瑞拉當成「中國模式能輸出應用到其他國家」的樣板工程建設的。

生擒馬杜洛「殺鷄儆猴」，產生了劇烈的「寒蟬效應」。這標志著美國不但門羅主義真正回歸，還升級到必須全面控制整個西半球的「唐羅主義」。美國要求委內瑞拉必須斷絕和中、俄、古巴的聯係。

這意味著，其他南美的反美國家或親中國家，同樣面臨著「二選一」困局。這個「二選一」不是「選美國還是選中國」，而是「不順從就活捉」。於是，原本持觀望態度的南美國家可能紛紛轉向，中國在拉美的戰略佈局已被迫由攻轉守。兩洋鐵路等宏大基建項目在缺乏政治互信與安全保障的背景下，極可能陷入停滯。

戰略信用的雪崩：從「不作為」到「拋棄夥伴」

馬杜洛被生擒，不但沉重打擊中國在南美的佈局，還或導致中國在其他地區「國際戰略信用」的危機。

自從川普2.0上任以來，中國本來面對一個不錯的有利外交形勢。川普打的是「王八拳」，不但拆散國際規則，全球到處惹火，還專門針對盟國。

中國固然有對美關稅戰強硬的一面，但在國際外交層面，不但沒有利用有利局面主動出擊，反而呈現出「不作為」、自顧自保，處處失分。

比如，中國的好夥伴伊朗被美國、以色列聯合攻擊，中國沒有力挺伊朗，反而在控制的輿論下拋出「伊朗本來就不是中國的盟友」之類的「疑伊論」。

比如，以色列暴打巴勒斯坦，中國光在各種場合發聲罵美國，但實質行動一個都沒有，就連支援加薩的人道主義物資也少得可憐。

比如，美國關稅戰壓榨韓國、日本，中國本應利用有利形勢，拉攏日韓，結果中國反過來對日展開大規模的輿論戰、外交戰和制裁，把日本推開。美國關稅戰壓榨歐洲，中國應該聯歐抗美，中國卻趁機大肆進攻歐洲市場，針對歐洲企業，成爲美國的「幫凶」。

又比如，泰國和柬埔寨都是中國的小弟，但是兩個小弟打仗，泰國進攻柬埔寨，美國第一時間發聲，川普搶了「調停和平」的頭功。中國卻一直在旁觀，直到二次衝突才介入。現在柬埔寨都有點要投美的傾向了，日前就主張要把一條公路命名為「川普大道」。

這種「口頭巨人、行動矮子」的作風，在馬杜洛事件中達到了巔峰。在美軍包圍委內瑞拉、極限施壓長達數月的時間裡，北京始終保持著令人不安的沉默。等到馬杜洛都被塞進美軍飛機了，北京才姍姍來遲地發出一份聲明譴責。在很多人看來，這種「馬後炮」式外交，已難稱「戰略定力」，反而是毫無底氣的表現。

在川普這種「不講道理只講實力」的流氓霸權面前，中國那套只顧「唱衰美國」、「口惠而實不至」的説辭顯得極度蒼白。馬杜洛的結局給了亞非拉那些指望依靠中國能成爲對抗「美帝」後援的「全球南方」國家一個最嚴峻的警號：親中並無法帶來「安全保證」，到了關鍵時刻，很難指望中國會出手搭救。當美國的「唐羅主義」開始清算反美勢力時，北京最多只能在聯合國喊兩聲。

對於任何一個追求長遠戰略發展的國家來說，「可預期性」是合作的基礎。美國的霸權雖然令人生畏，但其行動是可以預期的；而中國承諾雖然動聽，其在關鍵時刻的「不作為」卻是致命的隨機變數。

目前，伊朗動盪的局勢，就是對中國的再一次考驗。如果伊朗變天，神權政權被推倒，那麼中國的國際聲譽必再遭重創。

現在中國輿情大逆轉。邏輯悖論擺在那裡：如果美國那麽不行，中國那麽行，怎麽美國説幹就幹，而中國啥都做不了？

國內輿論空前尷尬

除了國際聲譽受損，中國的「不作爲」更令此前「唱衰美國」的對內宣傳陷入空前的尷尬。衆所周知，中國國內輿論長期反美，帶有很大的政府操控成分。在拜登時期，中國輿論基調就是痛駡「美帝國主義為禍世界」這種標準的「反美左派」的路線。到了川普2.0時代，除了繼續「美帝萬惡」外，還加上了「美國人民很悲慘」敘事。2025年年初的「Tiktok難民」事件，中國輿論通過所謂「中美小紅書大對帳」，宣揚美國人生活水準不如中國，極盡能事。

去年九月大閱兵，中國展出一批高科技武器，於是剩下三分一年，整個中國輿論就進入了極度亢奮狀態。官方接連發動對日、對美兩場引人矚目的輿論戰。其中，對美輿論戰更注重向內宣傳，充斥一片「中國已超美國」、「美國不行了」，「中國才是世界第一強國」的樂觀論述。美國在中國輿論場上甚至「連胡塞武裝都打不過」。在年末，對美國所謂「斬殺線」的討論升溫，則延續了年初「小紅書對帳」後「美國人民很悲慘」的路線。

就這樣，在「美帝萬惡」、「美國不行了」、「美國人民很悲慘」這三條反美宣傳路線的聯動下，達到了在中國民間「唱衰美國」的最高潮。

結果，美國在委內瑞拉首都長驅直進，如入無人之境，未損一兵一卒，就乾淨利落生擒馬杜洛，簡直到了「十步殺一人，千里不留行，事了拂衣去」的至高境界，打出令全球震驚的恐怖戰力。

這讓所謂「美國打不過胡塞武裝」和斬殺線的討論成為笑柄。一下子美國「又行了」。以後一說起「斬殺線」，你不會想起「美國人民多悲慘」，而是「馬杜洛多悲慘」。

現在中國輿情大逆轉。邏輯悖論擺在那裡：如果美國那麽不行，中國那麽行，怎麽美國説幹就幹，而中國啥都做不了？啥都不敢做？誰都救不了？

這種高調之後的落差感太大了。民氣被鼓動得火旺，卻突然被一盤冷水澆滅。就連用「下大棋」、「戰略定力」等説辭也很難自圓其説。據說，聲名在外的「民間國師」李毅也大為不滿，直接吐槽最高層「不作爲」。

這不禁讓人聯想起當年裴洛西訪問台灣，中國高調揚言要打下裴洛西的飛機，後來卻「不作為」，讓裴洛西飛機穩穩降落台灣。當時民間輿論在高潮位突然被「斬殺」，淪爲笑柄，和現在一模一樣。據說，當年環球時報總編胡錫進，就是因為最積極鼓吹打下裴洛西飛機，後來成爲失落的中國民族主義論者所鄙視和嘲弄的對象。

綜上所述，美國生擒馬杜洛對中國最重大的衝擊，對外在於讓北京所謂的「全球南方領導者」和「推翻美國霸權」的敘事陷入破產。一個無法承擔安全責任、不敢在夥伴遇難時提供實質援助的國家，註定無法建立持久的同盟。對內，則是用「唱好中國、唱衰美國」堆砌起來的輿論興奮劑，被當頭棒喝，反差之大簡直讓中國輿論憂鬱症。這場實力與信用的雙重潰敗，或許才是馬杜洛事件留給北京最慘痛的遺產。

※作者為旅美學者