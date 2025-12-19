「黏滑食物」是腸道修復關鍵！醫：長期缺乏恐引發多種疾病
台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，日常生活中許多口感濕潤、黏滑的食物，如秋葵、山藥、木耳、海帶及昆布等，富含可溶性膳食纖維，是腸道修復的重要營養來源。
張家銘說明，可溶性膳食纖維主要由果膠、植物膠與黏液型多醣、β葡聚糖及抗性寡糖等分子組成。這些分子具有吸水、形成膠狀結構的特性，在腸道中移動緩慢、停留時間較長，能作為腸道微生物的主要能量來源。
根據發表於《分子》（Molecules）期刊的綜論研究，人體本身無法消化可溶性膳食纖維，但腸道菌能將其轉換為短鏈脂肪酸，包括醋酸、丙酸及丁酸等訊號分子。張家銘表示，丁酸尤為關鍵，不僅是大腸細胞的主要能量來源，更能抑制組蛋白去乙醯酶，調控基因表現，降低發炎反應。
張家銘進一步解釋，短鏈脂肪酸會啟動G蛋白偶聯受體，促使腸道分泌升糖素樣胜肽一與胜肽YY，這些正是人體調節食慾、血糖與胃排空速度的自然訊號。他指出，目前臨床使用的瘦瘦針，正是模擬這條生理路徑，使胃排空變慢、血糖穩定，飽足感自然出現。
張家銘警告，若可溶性膳食纖維長期攝取不足，腸道菌會被迫改吃蛋白質或腸道黏液，產生氨、胺類、支鏈脂肪酸及過多次級膽汁酸，導致腸道屏障變薄、發炎訊號紊亂，成為胰島素阻抗、脂肪肝、腸躁症甚至大腸癌的共同上游因素。
張家銘建議，纖維補充應循序漸進，讓腸道菌有時間適應；來源需多樣化，蔬菜、豆類、菇類、海藻輪流攝取；並優先選擇原型食物，而非長期依賴精製粉末。他強調，健康是被理解、被餵養出來的，當腸道獲得正確營養，許多問題會逐漸改善。
