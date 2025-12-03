黑五、雙12折扣超殺！2025秋冬粉底天花板TOP7出列：ROSÉ愛用粉底超甜價、韓妞最愛氣墊粉餅限時優惠|揪愛Mei推好物
氣溫一降，肌膚就開始鬧脾氣，T字出油、兩頰乾巴巴、底妝浮粉又卡紋…秋冬的粉底挑選重點不只是遮瑕或持久，而是要滋潤、服貼、抗乾裂，才能讓妝感像第二層肌膚一樣自然光亮！就讓超懂買的「揪愛Mei」幫妳分類肌膚類型與季節痛點，趁著年終黑五、雙12的優惠折扣，選出屬於自己的秋冬粉底SOULMATE～
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
📝「揪愛Mei」整理秋冬底妝攻略懶人包！膚質 × 痛點 × 選粉底重點
乾性肌
秋冬底妝痛點：乾到卡粉、妝感粗糙
粉底選擇重點：高保濕＋滋潤成分＋光澤妝感
推薦亮點：選擇保濕精華質地、乳霜粉底或水凝粉底，讓底妝自帶柔焦奶油肌
混合肌
秋冬底妝痛點：T字出油、兩頰乾
粉底選擇重點：平衡保濕＋微霧妝效＋控油持妝力
推薦亮點：用「水潤霧光」質地，不易脫妝也不怕乾巴巴
油性肌
秋冬底妝痛點：底妝不持久、出油暗沉
粉底選擇重點：控油＋高貼合力＋長效持妝
推薦亮點：選控油粉底液、粉狀或半霧光粉底，維持乾淨底妝整天不掉線
熟齡肌
秋冬底妝痛點：紋路明顯、妝感厚重
粉底選擇重點：輕盈保濕＋提亮修飾＋抗老成分
推薦亮點：乳霜狀或光澤型粉底讓肌膚顯年輕，避免霧乾質地卡紋
🔥雙12、黑五入手不踩雷 🛒2025秋冬粉底天花板TOP6🔥
📌2025秋冬粉底TOP1：Bobbi Brown冬蟲夏草精華氣墊粉餅SPF40/PA++++
NT$2,800 👉雙12必買，馬上入手
這顆氣墊界天花板、底妝界貴婦養膚神器的Bobbi Brown 冬蟲夏草精華氣墊粉餅，讓「揪愛Mei」一用跌入坑不誇張～獨家冬蟲夏草精華配方，上妝同時幫肌膚保濕、修護、穩膚，就像邊化妝邊保養，特別適合乾肌、混乾肌，妝感自然又有光澤，就是那種「天生皮膚好」的水潤感。重點是它的持妝力也不輸霧面粉底，補妝時也不會越補越厚！
📝挑選TIPS：選比膚色淺半號的色號最安全，太深會顯暗沉。
🎁雙12優惠：人氣美妝加碼贈體驗禮，LINE POINTS全站最高享16%回饋，芭比波朗聖誕倒數 12/8開賣🛒點擊立馬下單
雙12必買❤️🔥冬夏草精華氣墊粉餅，立馬下單🛒 Bobbi Brown雙12限定❤️🔥超人氣商品單筆消費8千贈3件好禮🛒
📌2025秋冬粉底TOP2：倩碧 神奇精華粉底液SPF20/PA+++
NT$2,100 👉雙12必買，馬上入手
美容編輯一致大推的倩碧 神奇精華粉底液，是業界首創的保養型粉底液，一次擁有妝感、修護、亮膚，一瓶抵三瓶！「揪愛Mei」最愛它質地輕盈不厚重，打造絲緞柔霧光澤妝感，自帶高級濾鏡效果，內含三效修護精華與極微分子玻尿酸，持續補水、提亮膚色、淡化斑點，連上妝都像在做保養。重點是它還防水防汗、不致粉刺、低敏配方，油肌、混合肌都能安心駕馭，妝效從早到晚都穩如女神。
📝挑選TIPS：倩碧粉底色偏自然，可選擇比膚色淺半號的色號，妝感更乾淨透亮。
雙12必買❤️🔥神奇精華粉底液，限量短效品搶購中 ⚡ 倩碧限定優惠❤️🔥指定商品激殺62折起，手刀下單🛒
📌2025秋冬粉底TOP3：Kevyn Aucoin Beauty The Etherealist Skin Illuminating 粉底液# Deep EF 12
特價約NT$779 👉雙12必買，馬上入手
想要肌膚自帶柔光濾鏡的妝感？「揪愛Mei」私心推這瓶Kevyn Aucoin粉底液，質地輕盈如絲，擦上瞬間就能打造出半緞光妝效，就像天生擁有好膚質般～內含荷荷巴油與蜂蜜精華，在乾冷秋冬能穩定補水、柔潤肌膚，不會出現卡粉、浮粉災難，更棒的是它不含麩質、不悶肌、不厚重，敏感肌也能安心用。加上限時特價4.2折、只要百元價收，CP值高到讓人直接囤兩瓶都沒問題！
📝挑選TIPS：可選與膚色相近的色號，若想打造提亮效果，可選比膚色淺半階。
🎁雙12優惠：女裝、鞋子和包款等多種季節性商品下殺折扣🛒點擊立馬下單
雙12必買❤️🔥Kevyn Aucoin粉底液，立馬下單🛒 SSENSE雙12快閃優惠🔥設計師品牌4折起👉點此看更多
📌2025秋冬粉底TOP4：JUNGSAEMMOOL鄭瑄茉 Essential Skin Nuder氣墊（+補充裝）
價格NT$996👉雙12必買，馬上入手
韓國彩妝師鄭瑄茉自創品牌JUNGSAEMMOOL，這顆氣墊更是韓妞化妝包裡的人氣常駐～省錢高手「揪愛Mei」大推絕對要趁雙12入手，主打宛若天生的光感裸妝，能瞬間提亮膚色，讓肌膚透出自然水光。質地超服貼，不厚、不悶、不浮粉，就像是幫肌膚開了柔光濾鏡，近看也零瑕疵，連毛孔都被溫柔柔焦。
📝挑選TIPS：韓系底妝相對偏白，建議比平時選色深半階，才能維持自然不假面的效果。
🎁雙12優惠：OY SALE限時7日，19款熱銷品牌下殺5折起，結帳額外9折優惠🛒點擊立馬下單
雙12必買❤️🔥韓妞最愛氣墊粉餅，立馬下單🛒 OY雙12優惠🔥近百款人氣單品限時4日，下殺55折起👉點此看更多
📌2025秋冬粉底TOP5：蘭蔻 零粉感超持久粉底液
特價NT$1,148 👉黑五必買，馬上入手
秋冬底妝最怕厚重、卡粉、脫妝？那一定要試試這瓶蘭蔻零粉感粉底液，真正「神級霧光」代表！資深底妝控「揪愛Mei」自己也愛用，連乾肌、敏感肌、痘肌都能安心駕馭。持妝長達24小時，打造出清爽不厚重的自然霧面妝感，內含81%護膚精華成分：玻尿酸補水、辣木油滋養、維他命E抗氧化，讓肌膚邊上妝邊修護。SPF35防曬係數更是秋冬白天外出的加分神器。
📝挑選TIPS：建議依膚色（偏黃選BO、偏粉選PO）挑選，若想提亮氣色，可選淺半階色號。
🎁黑五優惠：精選品牌蘭蔻，指定品項享7折優惠🛒點擊立馬下單
黑五必收❤️🔥蘭蔻粉底液限時優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享60％折扣，手刀補貨去🛒
📌2025秋冬粉底TOP6：YSL All Hours Glow粉底液
特價NT$1,344👉黑五必買，馬上入手
今年秋冬最火的YSL All Hours Glow 粉底液當然要有，不只ROSÉ愛用，一抹上就是”天生好命肌”，「揪愛Mei」分享趁黑五年末折扣，８折優惠直接下單，一瓶現省3百多超划算！結合保養級成分與高級妝效，保濕、提亮、修護一瓶搞定，質地像精華液般輕盈，一抹化開即融膚，光澤透亮卻不油亮、遮瑕力剛剛好，能自然柔焦毛孔與膚色不均。全天維持清新透亮，就算加班、約會、拍照都穩穩發光！
📝挑選TIPS：YSL底妝偏亮，可選比膚色深半階的色號更自然，想要韓系水光感，選偏粉調色號。🎁黑五優惠：這次優惠最甜、這罐新品也能8折入手超划算；使用【優惠碼：SAVE】精選商品最高享7折優惠 ，一年一次的折扣不收太對不起自己！🛒點擊立馬下單
黑五必收❤️🔥ROSÉ同款粉底液8折優惠，立馬購🛒 LOOKFANTASTIC黑五優惠❤️🔥即可享60％折扣，手刀補貨去🛒
延伸閱讀》2025秋冬彩妝速報：黑五折扣超殺專櫃唇膏、腮紅75折起！金裕貞、趙露思愛牌，IU同款搶購中丨揪愛Mei推好物
延伸閱讀》黑五強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時8折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
延伸閱讀》雙11、黑五促銷！雅詩蘭黛頂級眼霜65折起、FOREO、Lookfantasic激殺5折 | 揪愛Mei推好物
其他人也在看
韓國女團御用彩妝師公開「水光底妝」失敗的4個關鍵誤區：妝前太滋潤、水光棒直接塗都NG
水光肌底妝四大地雷區：妝前護膚「過度滋潤」是脫妝元兇許多人誤以為要畫出水光感，妝前保養就得塗得油亮油亮。Haemin老師提醒，這絕對是大錯特錯！ 如果在妝前狂用高滋潤的護膚品（如厚重的面霜、護膚油），當後續再疊擦防曬與粉底時，肌膚根本吸收不了，只會導致底妝浮在表...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 2 天前 ・ 3
2025 Olive Young 年末熱銷Top15總整理！面膜、精華、髮品、護唇一次買齊不踩雷
每次到韓國逛 Olive Young，一定會被滿牆的熱賣貼紙、特價標籤和爆款新品深深吸引！今年的年末榜單更精彩，不只保濕修護類全面稱霸，連髮膜、護唇、頭皮精華都躍升必買清單。編輯這次整理了 Olive Young 必買清單，包括乾肌神物、敏marie claire 美麗佳人 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
IU李知恩愛用香水公開！髮香噴霧、身體乳、香水一次看，還有私下持香小秘訣
IU 是韓國公認的「國民妹妹」，以乾淨的嗓音和超強的創作實力席捲韓國樂壇！從〈Good Day〉、〈Palette〉到近年的〈Love Wins All〉，她一直都是能把每個世代都圈住的 Solo 女歌手；同時她在戲劇表現也一樣很亮眼，〈德marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
限時2天，只要$1,212起！New Balance手刀開搶，好康攻略一次看，最高回饋38%
說到把經典復古和日常潮流完美結合，New Balance絕對是榜上有名。無論是街頭穿搭、上班通勤，還是韓風、日系風，都很常看到NB的蹤影。這次整理出八款NB人氣鞋款，每一雙都兼具舒適度與設計感。牛仔褲配上NB MR530、短褲搭NB 327、運動褲配NB 1906各種風格都完全不違和，每個人都可以找到一雙最適合自己的命定NB鞋。Yahoo好好買 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
黃金漲勢洶洶！12/2一日限時品牌日搶進價黃金，買黃金送黃金，金條、金豆最高回饋18%
黃金今年再度站上強勢浪頭！隨著市場押注聯準會 12 月可能啟動降息，全球資金湧向抗通膨資產，黃金、白銀價格持續攀升，而 AI 時代高耗能數據中心帶來的中期寬鬆預期，更被專家視為推動金銀維持高位甚至再創新高的關鍵力量，不少聰明消費者已開始尋找能「買到低點」的實惠黃金。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
2026洗髮精推薦TOP 27！頭皮養護、強韌髮根、去屑止癢全解析
洗髮精挑選原則，5大類型頭皮一次看挑選洗髮精時，建議最好先從「頭皮狀態」出發，而不是髮尾受損程度。因為洗髮精主要作用位置在頭皮，一旦挑錯產品，很容易造成出油、搔癢、頭皮屑與掉髮等問題。頭皮類型挑選重點推薦成份應避免成份油性頭皮清爽蓬鬆、控油marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 發起對話
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 9
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 353
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 95
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 11
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 166
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 3
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 16
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
桃園楊梅山林秘境～藏身綠意小路！一週只營業三天的柴燒窯烤麵包店
桃園楊梅近年愈來愈多走向自然系與森林系的小店，而這家 「普勒小姐柴燒窯烤麵包」是楊梅在地風土氣息很受歡迎的小店，這也是我第二次前往，不是在熱鬧大馬路旁，而是藏身於綠意盎然的小路深處，沒有現代化的高級麵包坊，而是擁有傳統窯烤、手作、柴燒香氣、天然原料的質樸空間，更不是每天都能買到的麵包店，而是一週只營業三天、採預訂、每日限量的窯烤工作坊，限量出爐。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前 ・ 6
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 6 小時前 ・ 1