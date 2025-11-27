黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3

記者李鴻典／台北報導

一年一度的黑色星期五終於正式降臨，傑昇通信祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。

黑五傑昇通信三星旗艦機現賺1.3萬。

首先是三星Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB），原價47,900元，活動期間直接給出超狂優惠價34,390元，現賺13,510元，購機還加碼送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值$3,900）；另一款不容錯過的旗艦機則是SHARP AQUOS R9 Pro，不僅規格頂尖，價格更是驚人，原價39,990元，現在空機價只要27,490元，換算下來現賺12,500元，購機後回原廠登錄保固，還能抽JBL Clip 4可攜帶式防水藍芽喇叭（價值$3,750）。

適逢黑色星期五襲來，這次感恩回饋更要挑戰蘋果折扣極限！傑昇通信針對蘋果熱門機型祭出超殺優惠，全台熱銷冠軍iPhone 17 Pro（256GB），空機價直降2,310元，這款原價逼近四萬元的旗艦機，活動期間用37,590元就能帶回家；如果追求實用與高性價比，購買iPhone 16（128GB）更划算，結帳依定價再給最高15%回饋，只要21,990元。

傑昇黑五iPhone 17 Pro價格極限挑戰。

感恩節又遇上黑色星期五，這個超級周末傑昇通信也加入促銷戰局，像是規格均衡且價格甜美的中階機OPPO Reno14 F（8GB/256GB），結帳再折5,200元，用7,790元的價格就能帶走；高CP值神機三星Galaxy A36（8GB/128GB），原價13,990元，現在萬元有找，只要8,290元。

傑昇通信的「黑五感恩回饋」活動延伸到入門機，OPPO A5 Pro（6GB/128GB），是目前5G手機的最低價，限時下殺54折，只要4,290元就能無痛帶走；價格還想再低一點？買vivo Y04就對了，下殺55折優惠，現賺2,000元，不到2,500元就能入手。

傑昇通信黑色星期五快閃優惠機型。

中華電信宣布自28日起於全台指定 iPad銷售服務門市及網路門市開賣全新iPad Pro。搭配精采5G月繳1,399元(租期36個月)，全新 iPad Pro 11吋Wi-Fi版256GB，專案價18,590元，VIP客戶續約購機最高折5,000元，只要13,590元即能入手；全新2025 iPad Pro 11吋5G版256GB搭配指定資費，最低0元起。

中華電信滿足果迷多元的購機需求， 2026年1月31日前，凡購買 iPhone 17全機型，並申辦精采5G指定月繳1,399元以上(36個月租期)， iPhone 17 256GB專案價11,300元，可獲Apple購物金2,000元，可折抵全新 iPad Pro 11吋與 13吋 Wi-Fi版256GB，等於現折2,000元。

智慧視聽品牌OVO發表新一代沃朋真1080P投影機「玲瓏輕劇院」LA5，接棒累積銷售突破 25,000 台的 LS5 系列機種。LA5 較前代 LS5 體積縮小 20%、重量減輕 35%；先進短焦技術讓畫面放大 127%，亮度增強 50%、均勻度提升 15%，配備 200° 靈動雲台、自動對焦與整合低音振膜的分體喇叭設計，從規格、效能到操作體驗全方位進化；Warpple 玲瓏輕劇院 LA5，上市售價 5,999 元，贊助預購只要 6 折 3,599 元！即日起於嗨嗨平台上線開跑。

OVO發表新一代沃朋真1080P投影機「玲瓏輕劇院」LA5。

OVO 旗下群眾募資與創新商務平台「嗨嗨（Hihibox）」正式推出全新「嗨嗨 Outlet」服務，針對已上市一段時間的商品，包含投影機、閨蜜機、RO淨飲機等多樣產品，提供第 2 件 6 折，以及任 2 件 89 折等出清優惠。嗨嗨平台從「未量產」贊助預購，跨「清倉品」暢貨中心，始終讓消費者以實惠價格入手優質商品。以 OVO 小蘋果投影機 U1-S 為例，目前特價 7,999 元，如今在「嗨嗨Outlet」推出第 2 件 6 折優惠，買兩件每件 6,399 元。

嗨嗨平台跨清倉品第2件6折。

歲末年終，正是為生活增添質感、全面升級居家空間的最佳時刻！迎接年底消費旺季及民眾汰舊換新的需求，中嘉寬頻「智慧生活家電系列」網羅多款人氣熱銷、話題爆棚的智慧家電，讓消費者能依自身需求隨心選擇，最低月付$1,099就能輕鬆為家中帶來煥然一新的升級體驗。凡於中嘉寬頻全通路申辦300M(含)以上光纖上網搭數位有線電視指定方案，不僅可享受高速穩定的光纖飆網體驗以及全速率數據機升級Wi-Fi 6外，還可輕鬆將三大類智慧家電商品擇一$0帶回家。

中嘉寬頻「智慧生活家電系列」隨心選，萬元家電$0擁有。

現金回饋平台ShopBack旗下產品ShopBack Play自今年 2 月於台灣推出後，成功切入遊戲市場，開啟「邊玩邊賺」的創新回饋模式，使用者只要透過手機遊戲完成指定任務，即可直接累積現金回饋，上線至今已發放超過七千萬元回饋金，單日最高遊玩人次破萬，顯示「打遊戲賺現金回饋」已成為市場可接受且持續擴大的消費回饋型態。無論能喚起童年回憶的闖關遊戲、兼具策略與高互動性的益智遊戲、或是放鬆紓壓的消消樂都有，滿足不同族群的娛樂偏好。

為提升用戶「邊玩邊賺」的體驗，ShopBack Play更推出不定期「限時 2 倍回饋金加碼活動」，活動期間於「紅色遊戲專區」下載指定遊戲並完成任務後，即可加速累計現金回饋，曾有用戶在三天內就領取約 4,500 元回饋金，玩越多賺越多，讓玩遊戲不只放鬆更能開心賺零用金。

ShopBack Play推出至今共發放七千萬元回饋金，遊戲下載數屢創新高，預期2026年回饋金發放更將突破2.2億。

