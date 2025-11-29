黑五強檔必買！冬日最美唇膏Top 8：YSL冰晶葡萄限時7折、fwee優惠75折、Prada酒紅棕把握入手！｜揪愛Mei推好物
冬季想要提升氛圍感妝容，其實只差一支＂唇膏＂、就能把妝容從夏末清新直接切換成冬日氛圍。資深美妝迷「揪愛Mei」趁著年末的黑五強檔優惠，各大平台推出的超級折扣，大推黑五必入手的冬日話題唇色、以莓果紅、酒紅、磚紅色系為主線，再配合場合與穿搭做出調整，一支唇膏就能讓妳從早到晚，從辦公室、下午茶到派對都自信滿分！快為自己挑一款話題唇色吧！
2025冬季主打唇色：莓果、酒紅與磚紅
2025冬日的彩妝趨勢，深紅調、莓果色與暖調磚紅正強勢回歸，是季節感與氣勢兼備的必備色系。「揪愛Mei」分享莓果調帶點冷調神秘感、尤其適合偏白或偏中調的膚色，酒紅則主導氣勢感，在正式場合、晚宴、約會裡穩住氣場～而磚紅拉近親切暖意，對於偏暖皮或亞洲膚色非常友好，日常、通勤都能完美駕馭！
「揪愛Mei」快速選色指引！情境X穿搭最MATCH唇色
只要簡單換唇色，就能讓整體妝容風格大不同，「揪愛Mei」透過情境＋穿搭小指引，找到最適合的唇色，時髦氣場雙飆升！
上班／通勤：挑選磚紅、柔霧酒紅調色系，不過於張揚又有氣色，不會太搶眼但氣場存在。服裝以西裝、套裝為主，冷調的灰、黑、藍都很適合～
閨蜜聚會／下午茶：莓果紅、可挑選潤澤質地，活潑有朝氣、唇色帶點甜美感。服裝可挑選白襯衫、牛仔裙、微露肩針織衫、百褶裙，偏清新柔和色系！
派對／約會：酒紅、深莓色系，霧面或飽和光感質地，讓女人味大爆發。穿上性感小黑裙、絲質上衣、高腰寬褲、貼身長裙，並以黑、奶茶棕、香檳金、酒紅等色調為主。
「揪愛Mei」精選2025 冬天最夯唇膏色號TOP8
冬日熱門話題唇色TOP 1：fwee 3D透明水晶唇彩 #Scotch 70%👉把握黑五入手
韓國爆紅的fwee 3D透明水晶唇彩，這次升級第三代了，「揪愛Mei」激推不買不行！一擦上無任何黏膩感，非常舒適，蘊含豐盈亮澤油複合物，帶來3D立體豐盈效果～這款暖色的#Scotch 70%（蘇格蘭威士忌），完全不挑膚色、上唇後閃耀迷人光澤，濃郁鮮明的磚紅偏棕色調、透過水感更加嬌豔動人，誰擦誰美。
黑五必收❤️優惠75折，fwee 3D透明水晶唇彩👉點此購買 olive young❤️11/30-12/6，限時4日優惠 30%off👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 2：YSL情挑誘光嫩唇凍 #Purple Dream 8 👉把握黑五入手
外貌協會的「揪愛Mei」，一眼就被這支YSL啵啵唇凍的外型給迷倒了、重點還很有內涵！擁有唇蜜的滋潤光澤、唇膏的輕盈不黏膩、唇釉的唇色修飾力，打造立體嘟感。而#Purple Dream 8冰晶葡萄色號，看起來像深葡萄色、擦起來卻類似血色唇般自然，加上滿滿的光澤加持，讓雙唇立即嘟翹，還能完美修飾唇色～
黑五必收❤️優惠7折！YSL情挑誘光嫩唇凍👉點此購買 LOOKFANTASTIC黑五優惠！精選商品下殺7折，結帳輸入折扣碼【SAVE5】👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 3：3CE絲絨唇彩 #TAUPE👉把握黑五入手
超受歡迎的3CE、相信大家都不陌生，尤其是這支Velvet Lip tint Plush，讓「揪愛Mei」愛不釋手阿！絲絨般柔滑的質地，瞬間融入雙唇，打造柔和霧面妝效，而且不顯唇紋、讓雙唇更柔滑細膩，重點還超顯色、持久一整天。秋冬必收的#TAUPE色號，沉穩優雅的紅棕色，一上唇氣質不要太好～
黑五必收❤️優惠9折，3CE 絲絨唇彩👉點此購買 olive young❤️11/30-12/6，限時4日優惠 30%off👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 4：Prada革紋極霧唇膏 #B15 Uniform👉把握黑五入手
今年最夯的彩妝非PRADA唇膏莫屬了，「揪愛Mei」建議入門選這支完美復刻PRADA Saffiano皮革的飽滿色澤與深邃質感的革紋極霧唇膏，完美顯色、打造極致色彩。輕盈無感，舒適服貼的質地，打造高級霧面妝效持久長達12小時。色號#B15 Uniform帶點柔霧感的酒紅棕調，特別適合通勤OL、一抹直登優雅天花板！
黑五必收❤️Prada革紋極霧唇膏👉點此購買 IFCHIC🔥黑五折扣季限時2折起👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 5：迪奧DIOR 粉漾果凍唇蜜 #103TOFFEE 👉把握黑五入手
「揪愛Mei」不藏私分享、今年一定要有一支唇凍，而女神JISOO最愛的DIOR粉漾果凍唇蜜，熱賣到缺貨、當然不能錯過！管身綴以DIOR OBLIQUE 經典緹花LOGO，簡約中透出時尚氣息。添加「神經醯胺」與「胜肽複合物」雙重護唇配方，水嫩保濕、還瞬間隱形唇紋有夠大心～這個派對專屬的#103TOFFEE咖啡果凍色，一擦上質感＋氣場雙爆發！
黑五必收❤️迪奧DIOR 粉漾果凍唇蜜👉點此購買 Selfridges會員🔥美妝/禮品7折優惠👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 6：M.A.C MACximal極自我緞光唇膏# AMOROUS 👉把握黑五入手
M.A.C的唇膏應該化妝台都要有一支以上吧！「揪愛Mei」真心愛它的顯色度高又持久，特別是＂極自我緞光＂系列，輕盈奶油般質地，綻放高質感絲緞光澤，富含高顯色色料因子，一抹極致豐盈長達12小時～而#AMOROUS光微醺，是低調的深莓果色，擦起來比看起來更輕盈百搭，用完會回購。
黑五必收❤️M.A.C MACximal極自我緞光唇膏👉點此購買 Selfridges聖誕優惠🔥美妝禮盒精選👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 7：NARS奢慾緞光唇膏 #831DEVIOUS 👉把握黑五入手
這款奢慾緞光唇膏，是NARS第一款精品級唇膏，霧黑外殼、簡單俐落，難怪一推出就熱賣到爆！「揪愛Mei」太喜歡它的無重力感受的輕奶霜質地，一抹大膽顯色，打造立體輕緞光妝感、勾勒性感雙唇超有魅力～而新色號#DEVIOUS #831、是濃郁深紅帶微霧感，絕對是今年冬日唇彩的流行指標，手刀買無懸念！
黑五必收❤️NARS奢慾緞光唇膏👉點此購買 Selfridges聖誕優惠🔥美妝禮盒精選👉點此看更多
冬日熱門話題唇色TOP 8：Laura Mercier Cavier柔滑霧面唇膏 #680 Rosewood Silk👉把握黑五入手
這款Laura Mercier Cavier柔滑霧面唇膏，色調為優雅的磚紅色，質地柔滑、好上色，可說是霧面唇膏不乾的代表、讓薄乾唇的「揪愛Mei」也能擦出豐盈雙唇～重點是防暈染、防脫妝，還提供長達16小時的保濕，真的愛了愛了！
黑五必收❤️Laura Mercier Cavier柔滑霧面唇膏👉點此購買shopbop黑五限時促銷4起👉點此看更多
