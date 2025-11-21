黑五折扣開搶！iPhone 17、三星旗艦狂砍7折
記者李鴻典／台北報導
時值年末購物旺季，在感恩節、黑色星期五正式來臨前，連鎖通訊業者傑昇通信提前開跑暖身優惠，即日起至11/23至全台門市，就能搶購多款熱銷人氣機型，包含蘋果iPhone 17（256GB）狂砍1千3、iPhone 17 Pro Max（256GB）限時再降5%、三星Galaxy S25+下殺7折、以及輕旗艦OPPO Reno14 Pro現賺6千元等優惠。
繼雙11檔期後，感恩節黑五折扣也接力登場，傑昇通信推薦iPhone 17 Pro Max（256GB），這款頂級旗艦在傑昇通信黑五折扣再降5%回饋果粉，特價42,590元；還有熱賣到不行的iPhone 17（256GB），活動期間至傑昇通信門市再砍1,310元，只要28,590元。
三星Galaxy S25+（12GB/256GB）空機直降破萬元，結帳下殺7折，只要24,290元！活動期間購機，還額外送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值$3,900），折扣力度簡直像在過年；喜歡輕旗艦的人，絕對不能錯過OPPO Reno14 Pro（12GB/512GB），不僅有6.83吋大螢幕、120Hz更新率，機身更具備IP69防塵防水，現在只要17,990元。
主相機擁有後置2億畫素主鏡頭、內建5,110mAh電池、支援120W快充的紅米 Note 14 Pro+（12GB/256GB），空機特價9,490元；三星Galaxy Tab A9+ WiFi（128GB），只要6,390元，買就送原廠書本可立式皮套（價值 $1,490）。回原廠登錄再送原廠書本可立式皮套（價值 $1,590）及五段式聲波電動牙刷（價值 $1,690）。vivo V60（12GB/512GB）7折只要13,990元； Google Pixel 9a（8GB/128GB），黑五暖身限定71折， 11,790元就能帶回家。
燦坤3C家電推出「三太子黑五購物節」活動，祭出超值獨家現折3重奏，第1重：指定品牌商品享會員促銷價全館5折起；第2重：指定單品最高再現折2,399元(會員促銷價單品滿額獨家現折優惠+刷台新燦坤聯名卡再享獨家現折回饋)；第3重：補助最高6,000元(買指定環保產品週末點數10倍送最高回饋1,000元+政府節能補助最高5,000元，即貨物稅減免2,000元＋汰舊換新補助3,000元)。即日起至11月30日，燦坤也禮遇燦坤「TK3C」APP會員，祭出「願望成真-放大你的一萬元」專案，回饋每名會員獨家送46,000元「萬元精靈現折券」(各券須符合活動規則方可使用)，買指定單品最高現省6,500元(分別是指定商品最高現折5,000元的萬元精靈券+刷台新燦坤聯名卡或玉山銀行信用卡或星展銀行信用卡，均可享滿額分期現折1,500元，限量)。
燦坤3C家電「三太子黑五購物節」也推出多款暖房必備的四季空調、乾衣機、熱泵除濕式滾筒洗衣機、電暖器、電熱毯、電暖蛋、熱敷墊、紅外線燈、暖房機、石墨烯水療泡腳機、血壓計、智慧溫控便座、熱水瓶、快煮壺、電磁爐、電火鍋等人氣商品，便利會員一站購足，最低折扣更直接下殺5折起。此外，即日起至2026年1月8日期間，持燦坤寵物會員卡購買寵物價商品，還可憑寵物價發票，就有機會抽中市值24,999元的Rokid AI Glasses智慧眼鏡乙支，不含配鏡（抽1名，消費前須綁定「TK3C 燦坤」APP，並於2026年1月15日前配送）。
針對3C家電購物神卡用戶，即日起至11月30日推出刷台新燦坤聯名卡單筆分期滿額，享限時現折最高1,400元現折優惠(限量)；單筆不分期享最高回饋6%，即單筆刷滿9,000元(含)以上，送400元銀行限量現折贈品券+燦坤平日消費回饋「1% 燦坤K幣」或六日消費回饋「2% 燦坤K幣」，回饋無上限；若是首次申辦台新燦坤聯名卡正卡享入會禮遇最高回饋2,480元。
燦坤同步推出 1.9萬、4.9萬、9.9萬、19.9萬、30萬與50萬共六檻的「滿額好禮從天降」活動(活動不可與檔期紅利券/聯名卡現折券/星展寵物卡現折/聯名卡寵物卡現折/燦坤K幣活動/萬元精靈券併行使用，且購買提貨券/Apple/小米/dyson/Switch2主機/Rokid 商品消費金額不累計)，會員只要單筆消費滿50萬，就有機會將限量、總市值20,770元的PS5羊蹄山戰鬼限量版主機同捆組+ PS5 Lost Soul Aside失落之魂中文版(不含主機直立架)，或是市值22,900元的Apple Watch S11 LTE 42等豪禮帶回家。
