黑五搶iPhone！這裡降超過4000元、蘋果耳機67折

記者李鴻典／台北報導

黑色星期五檔期開跑，不少消費者打算趁黑五折扣購入iPhone 17，以美式賣場好市多詢問度最高。但觀察近期官網資訊，部分iPhone 17系列型號顯示為缺貨，實際供貨需以各分店公告為準，遇熱門容量或顏色，很可能仍需排隊等候。

黑色星期五檔期開跑，地標網通iPhone再調降空機售價。（圖／品牌業者提供）

想以優惠價格購入iPhone，其實還有更方便、也更實惠的選擇。觀察行動裝置連鎖品牌「地標網通」官網，iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max系列目前已全面調降空機售價，降幅最高接近3,000元。以11月26日好市多官網公告價格為基準，比價後可發現地標網通入手價約再低數百元至逾2,000元不等，且多款熱門容量皆有現貨可直接購買。

廣告 廣告

以最新旗艦iPhone 17 Pro系列為例，地標空機售價不但比原價現省3,000 元，和好市多官網價相比還再便宜甚至逾千元。

地標網通全面調降iPhone空機售價。（圖／品牌業者提供）

蘋果耳機也有很可觀的折扣，最新上市的AirPods Pro 3，地標網通一開賣即降價500元。高CP值熱銷款AirPods 3也提供2,000元優惠，等於67折，皆是空機價格，沒有其他額外搭購條件。

AirPods Pro 3地標網通一開賣即降價500元。AirPods 3也提供2,000元優惠。（圖／品牌業者提供）

黑五購物季來臨，台灣大推出購機折扣、家電自由選與網路門市抽獎三大回饋。11月30日前申辦999元指定專案，vivo X300 Pro 最高享7,000元折扣，iPhone 17系列最高享2,500元折扣、Google Pixel 10 系列亦有最高6,000元折扣，再抽10,000元mo幣。

黑五購物季來臨，台灣大推出購機折扣、家電自由選與網路門市抽獎三大回饋。（圖／品牌業者提供）

自由選同步推出家電精選，其中總價值12,999元的飛利浦43型智慧顯示器，搭配999元指定方案即可0元入手，成為本季最受矚目的家庭升級組合。

Philips 43吋4K Google TV智慧顯示器提供流暢的家庭影音體驗，搭配台灣大自由選月租999元專案價0元入手。（圖／品牌業者提供）

myfone網路門市也推出抽獎活動，申辦指定專案或購物滿3,888元，即可抽「Switch 2 瑪利歐賽車世界主機同捆組」；線上申辦月租499元以上專案，再加碼抽500元mo幣，續約用戶升轉資費更享額外一次抽獎機會，最高可獲得兩次抽獎資格。

更多三立新聞網報導

不只賣串燒！焦糖楓推「噴香火烤雞」 一整隻雞只要249元限量開撕

黑五限時優惠3天！家電、聖誕禮物成最夯選項 雙12戰火提前引燃

Google原生AI功能夯！Pixel首度擠進台灣手機市占前五大品牌

【一張圖懂吃】手腳冰冷？營養師授秘訣：這樣吃+做來改善

