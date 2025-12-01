黑五最後一天衝好市多！她見隔壁買1物傻眼：排隊買這個？

好市多黑五許多民眾搶購商品，卻有顧客只買一盒豆腐。（圖/好市多提供）





好市多黑五週祭出多項折扣，吸引大量人潮搶便宜，人潮爆滿，不過有民眾排隊進入好市多，跟一群人擠在商場內，卻只買了一件商品，讓一旁的顧客非常震驚。

履行生活許嘉珊醫師表示，當天她特別開車衝折扣、排隊排到天荒地老，原本想搶限量商品，卻到現場才發現早已被掃光，最後只推回一車日常食材，已經覺得自己已經很「奇葩」。沒想到在結帳隊伍中，她看到隔壁小姐的推車裡只放著「一組板豆腐」。

許嘉珊心想，說不定等等會掏出買電視或大件商品的單據，結果一路看到最後，那位客人真的只買了板豆腐離開，讓她直呼：「人擠人就為了這個，真的太狂！」

許嘉珊表示，雖然非常佩服對方的效率與決心，但推測對方多半也跟她類似，本來想買大東西結果沒買到，只好帶點食材回家。

網友回應「在她眼裡，現場的黑五特價品都只是紅塵俗物，唯有那三盒板豆腐，才配得上她高貴且養生的靈魂」，也有民眾幽默表示，就好像是平時盛裝打扮去高檔buffet吃大餐，有錢人卻只會當作是普通的一餐，隨便吃點就離開了。

還有網友表示「板豆腐我就不推車了，方便穿梭人潮」、「人家只是去感受氣氛罷了」、「什麼都不缺，只缺豆腐」、「來試吃的XD」、「好理性節制的人」。

