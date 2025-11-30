黑五沒買到不用慌！好市多Cyber Monday網購接力 300件商品連10天下殺

除了黑五之外，好市多推出「超級網購星期一」接力年底購物潮。圖／好市多提供

美式賣場好市多黑五購物週掀起購物潮，優惠商品超過500項，會員們每天都在期待又會推出什麼好康商品，今（30）日也正式進入最後一天。不過年底購物潮還沒打算結束，好市多繼續推出Cyber Monday超級網購星期一接力，橫跨長達10天，更多達300多件商品，其中以3C產品及大型家電最為受到關注。

好市多表示，今年「Cyber Monday 超級網購星期一」時間橫跨10天，從11月28日起，一路到12月7日。其中黑鑽會員從11月28日到11月30日可以提前開搶，還能多一次優惠代碼使用機會，單筆滿8800元就能折800元；12月1日起，則是開放全體會員同享滿額折抵優惠。

這次的「Cyber Monday」，以3C產品及大型家電優惠最吸睛，指定大尺寸高畫質電視8折起、熱門健身品同場下殺，優惠活動商品更是多達300多件，相當適合年底打算換新，或者是打算買來送禮。像是Philips、Samsung等品牌大尺寸電視，Sharp雙門冰箱、Whirlpool蒸氣洗脫烘、Brother標籤機、迪朗奇義式咖啡機、Vinvautz紅酒櫃等，都是好市多的熱門商品。

進入12月，不少人也開始準備耶誕節交換禮物，以及跨年活動的用品，先前曾引起社群引發搶購潮的路易吉絨毛玩具也再度回歸，預計會再度成為搶購焦點。此外，LEGO、益智玩具組、冬季保暖服飾、健康食品與健身補給品也有相關優惠。



