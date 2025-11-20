黑五海外網購有門道 12張信用卡高回饋比拚

海外網購大檔「黑色星期五」將開跑，刷信用卡輕鬆購有門道。目前不限海外實體或網購消費的高回饋卡，以臺企銀鈦金商旅卡、永豐現金回饋JCB卡、樂天Panda J卡的5%優惠最高；臺企銀永續生活卡、台新Richart卡、兆豐利多御璽卡的3.1%~3.5%也很吸睛。還有聯邦賴點卡、彰銀馬偕認同卡、遠銀Bankee卡……等，現金回饋均有3%福利。

每年「黑色星期五」檔期吸引卡友前往國外網購平台瘋狂下單，不過須注意並非所有海外高回饋信用卡都能賺到好康，原因是有些卡片回饋僅限海外「實體通路」，一不注意回饋率立馬降至不到1%，扣除海外刷卡交易的1.5%手續費後，等於還要「倒貼」實在不划算！

廣告 廣告

因此在「失心瘋」發作前，要注意選擇不限海外實體或網購交易的高回饋信用卡交易。像是臺灣企銀鈦金商旅卡海外一般消費享2%現金回饋，在日韓英美等國家結帳超過8,000元，超過的部分額外加贈3%，加總最高拿到5%。

永豐現金回饋JCB卡海外購物給2%現金回饋，設定電子帳單並以永豐帳戶扣繳卡費，日幣交易加碼3%，合計回饋同樣達5%。樂天Panda J卡海外消費贈1.5%刷卡金無上限，日韓泰幣別消費加碼3.5%，好康疊加也有5%。

臺企銀永續生活卡海外消費贈1.5%刷卡金，持卡人同時申辦台幣與外幣Hokii數位帳戶，持卡交易加贈2%，總計來到3.5%。台新Richart卡「玩旅刷」權益強調不限海外實體或網購交易，可獲3.3%台新Point。兆豐利多御璽卡當月有國內消費，並以帳戶自動扣繳卡費，海外網購最高回饋3.1%。

聯邦銀行賴點卡主打海外交易2.7%高回饋，透過聯邦帳戶扣繳卡費加碼0.3%，疊加後可達3%。彰銀馬偕認同卡海外刷卡無條件拿3%現金回饋無上限。遠銀Bankee信用卡搭配Bankee數位帳戶，只要帳戶內的月平均餘額高於60萬元，海外刷卡結帳均享3%現金回饋無上限。

新光銀寰宇現金回饋卡海外購物領1.5%現金點數，採用電子帳單並設定帳戶扣繳卡費再賺1.5%，合計能享3%福利。陽信JCB晶緻卡聚焦日本與泰國，不論實體或網購交易均有3%現金紅利，合庫利HIGH卡日幣消費給3%現金回饋無上限。

2025年海外網購交易高回饋信用卡，如下表：

原文出處

延伸閱讀