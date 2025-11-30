黑五熱賣品搶不到！好市多改「每卡限購一件」會員讚爆

美式賣場好市多（Costco）黑色購物週今（30）日最後一天，不過前幾天有會員指出，很多熱門商品因為沒有限購，導致很快就被掃光。對此，有網友發現，好市多後來有調整規則，將部分熱賣品改為「每卡限購一件」。

好市多自24日起推出黑色購物周，時間一直到30日，每天都有大量民眾前往賣場搶購。不過日前有會員抱怨，一堆熱門商品被代購搶光，好不容易排隊進入賣場後也買不到。對此，有網友發現，好市多悄悄變更規則，將一部分特賣商品改成「每卡限購一件」，許多會員看到後大讚：「早該這麼做」。今（30）日就是好市多黑色購物周的最後一天，優惠品項包括13吋MacBook Air、博多明太子蝦餅禮盒、超大菠菜義大利餃、關山米以及法國葡萄酒。

