黑五瘋搶！85吋電視折2.7萬 200人湧入美式賣場搶優惠

一年一度的黑五購物周已經盛大登場，美式賣場為了迎接購物人潮，提前兩小時開門營業，開門僅十分鐘就湧入約200人。各大賣場推出多項超值優惠，美式賣場祭出85吋電視折價2萬7000元，本土量販店則有洗脫烘滾筒洗衣機折價1萬2000元，還有連鎖量販超市推出萬元有找的冰箱、電視等家電優惠。民眾紛紛把握機會，趁著黑五購物周搶購各類商品，帶動年末消費熱潮。

美式賣場的黑五購物周活動從11月24日起連續七天至月底，超過500項商品推出優惠，總優惠金額突破百萬元。賣場鐵門一開，許多在地下停車場等候的民眾立即推著購物車衝進賣場。除了85吋顯示器折價2萬7000元外，兩件式家庭劇院組音響折8000元，獨立式洗碗機折7000元，20公斤直立式變頻洗衣機折5000元，PS5也折3400元，不到1萬6000元就能入手。一位民眾表示，電器類商品很划算，衣服只要三百多元，品質卻比路邊攤好。還有民眾趁機購買日本A4和牛真空包，每公斤省550元，以及各種保暖衣物和日用品。

500項商品祭優惠價，其中85吋顯示器大砍價折2萬7千元。（圖／TVBS）

本土連鎖量販店也不甘示弱，推出為期五天的黑五優惠活動，從11月24日到28日，多項家電大幅折扣。55吋電視折7000元，雙門變頻冰箱限量60台折4000元，洗脫烘滾筒洗衣機更是折價高達1萬2000元。另一間連鎖量販超市則在12月4日前推出會員專屬優惠，不限金額的家電享有加購價優惠，冰箱、電視萬元有找，還有洗衣機、除濕機等多項商品特價。此外，消費滿1萬元以上，還可享5000元現折500元的優惠。

黑五購物節不僅吸引個人消費者，也搭上年末企業尾牙採購潮，各家賣場紛紛推出優惠方案，積極搶攻年末商機。有民眾表示，原本就想買洗衣機，剛好遇到特價活動，便趁機購入。這波黑五購物熱潮，讓各大賣場業績大幅成長，也為消費者帶來實質的購物優惠。

