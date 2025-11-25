黑五血拚前必看！好市多9大最雷商品曝光 這1肉品硬如狗糧
生活中心／王文承報導
年末購物季來臨，美式賣場好市多（Costco）一年一度的黑色星期五（Black Friday）活動正式開跑。好市多以商品多元、價格實惠深受消費者喜愛，但仍有部分商品讓忠實老會員大失所望。外媒報導整理了資深顧客的集體反饋，點名了9樣最不推薦的「地雷」商品，提醒消費者避雷。
根據外媒《mashed》報導，這份「好市多最雷商品Top 9」清單，匯集了資深會員多年來累積的購物經驗，希望能幫助其他消費者避免踩雷。
食物類：口感與品質問題
雞胸肉（Chicken breasts）：儘管批發價看似划算，但多包裝的去骨去皮雞胸肉因纖維粗糙、口感乾硬，烹調後被顧客形容「像木頭」，讓追求鮮嫩多汁雞肉的消費者大失所望。
烤焦的邊角肉料（Burnt ends）：口感問題多，許多會員抱怨肉質過硬，肥肉比例高，瘦肉少得可憐，整體份量與價格都讓購買者覺得不划算。
培根碎（Bacon crumbles）：原本應酥脆，但這款產品口感粗糙、油膩，且容易變質，即使微波加熱也無法改善。
盒裝通心粉和起司（Boxed mac and cheese）：因使用即溶起司粉，成品口感粗糙、不夠順滑，容易毀掉一餐。此商品已停產，被視為 Kirkland 系列中的失敗代表作。
香蕉：成熟度難以掌握是主要問題。顧客抱怨，買到的青香蕉有時放多日也無法自然成熟，有時卻又會瞬間過熟、軟爛，難以掌握最佳食用時機。
飲品類：風味與氣味異常
香料蘭姆酒（Spiced Rum）：這款平價酒品因人工香料味道怪異而廣受批評。有顧客形容氣味「像肉桂髮膠」，甚至有人覺得像「洗手液」，氣味刺鼻，幾乎無人給予正面評價。
罐裝冷萃咖啡（Canned cold brew）：味道令人失望。有用戶表示嚐起來像硫磺（臭雞蛋味），口感極差，完全失去咖啡應有的香氣與風味。
淡啤酒（Light beer）：在啤酒愛好者眼中，這款廉價啤酒味道單薄，甚至有人質疑Costco是否「刻意釀造難喝啤酒」，只適合特定休閒娛樂場合。
醬料類：味道單一與色素問題
辣醬12罐裝（Hot sauce 12-pack）：因每瓶口味過於單一且含有人工色素而遭到批評。有會員直言：「這些醬料與其說辣，不如說是醋」，討論引發近200條留言共鳴。
