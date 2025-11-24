黑五要來了！好市多超殺優惠現省2.7萬 各大通路優惠一次看

好市多祭出多項優惠。（圖／圖/好市多提供）





黑色星期五（28日）即將到來，各大通路紛紛搶攻年度消費潮。好市多本週起提前2小時開門營業，並推出整週優惠，引來不少民眾清晨排隊購物。現場明顯比平日更加熱鬧，吸引消費者搶購家電、清潔用品等商品。

此次好市多祭出優惠，不少家電價差顯著，包括85吋電視省下約27000元、遊戲主機PS5便宜約3400元等，成為熱門搶購品項。民眾也採購清潔劑、清潔用品等商品，認為黑五優惠真的很划算。

台灣好市多指出，在黑五期間，每天都會推出數款精選優惠商品，每日優惠揭曉商品會在每天下午17點於台灣好市多的Facebook 和 Instagram帳號，搶先曝光。

其他賣場同樣加入黑五戰局。家樂福冬季寢具祭出近半價優惠，累計消費滿5000元還可獲得500點OpenPoint；燦坤也推出多項電器折扣，其中折疊手機最高可省下近1萬元，吸引民眾消費。

