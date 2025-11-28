黑五變黑心？Meta推互動遊戲《真的假的？》防詐更安心

〔記者邱巧貞／台北報導〕普發現金上路後，適逢黑色星期五、雙十二等年底購物旺季，全台買氣升溫，但詐騙也趁勢活躍，黑色購物節恐成「黑心購物季」。為協助消費者安心血拚，Meta 結合藍勾勾認證、廣告透明度工具、臉部辨識技術與品牌權利保護機制，並推出互動防詐遊戲《真的假的？》，從消費端到品牌端全面強化防護力，協助民眾在搶優惠時更有保障。

在開心動用普發現金前，民眾可先透過Facebook、Instagram、Threads的「關於這個帳號」功能，檢視賣家過往內容與是否具備官方藍勾勾，並避免點擊不明連結以降低資安風險。Meta也要求所有向台灣投放廣告者完成實名制，並揭露出資者、受益者資訊，使用者只要點選廣告右上角「⋯」查看「廣告資料」，即可掌握詳細來源，讓購物更安心。

廣告 廣告

面對詐騙集團假借品牌名義發佈低價促銷或一頁式釣魚網站，Meta「品牌權利保護工具」可協助企業透過企業管理平台快速識別、檢舉可疑貼文與廣告，大幅強化智慧財產權防護，降低消費者遭詐風險。

Meta同時導入臉部辨識技術，若懷疑廣告冒用名人身分，系統會比對廣告人物與名人頭像，一旦確認為詐騙，將立即封鎖該廣告，且比對資料會即刻刪除，不作其他用途；民眾也可主動使用檢舉功能，共同維護平台安全。

除了善用Meta各項安全工具，即可有效過濾可疑訊息、守護個資財產；若懷疑遇到詐騙，也可透過數位發展部「網路詐騙通報查詢網3.0」或警政署「165全民防詐網」即時查證與通報，多一道確認，就能少一步損失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀

台積電離職後轉投英特爾 高檢署搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產

台灣囝仔征服美國超市！靠「台味」打造副業 首月營收飆破300萬

41歲工程師「年薪2100萬」決定辭職 不後悔原因曝

