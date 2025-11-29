黑五買氣略降 堡壘Outlet仍湧人潮
年末購物旺季開跑，「黑五（Black Friday）」向來被視為美國零售業最重要的折扣日之一。不過今年感恩節當晚，南加州多數商場選擇不營業，而商業市（City of Commerce）著名的堡壘大賣場（Citadel Outlets）依舊維持通宵開放，吸引大量民眾湧入。
堡壘Outlet於感恩節晚8時開門，一直營業至29日晚11時。記者實地觀察發現，晚間商場內外擠滿人潮與車輛，停車場幾近客滿，連接高速公路的匝道與周邊道路，也出現壅塞狀況。而ABC電視台的空拍畫面顯示，購物中心各大品牌店外大排長龍，顧客從晚間持續湧入，場面熱鬧非凡。
儘管整體人潮依舊可觀，但不少民眾感覺今年黑五「不像以前那麼瘋」。以往熱門品牌如Coach，今年仍見長隊，不過進場速度較快。有民眾指出，往年凌晨一、二時仍需排隊兩小時以上，但今年「排一下就可進去」，人潮雖多，但整體排隊壓力減輕不少。除Coach，其他熱門品牌如Lululemon、Nike、Michael Kors、Kate Spade等依舊吸引大批消費者搶購。不過也有不少民眾表示，今年部分品牌折扣不如預期，認為「優惠不夠殺」、「價格和平常促銷差不多」，因此選擇待在家線上購物，或乾脆「懶得去人擠人」。
同樣位洛杉磯縣的格蘭岱購物中心（Glendale Galleria），28日上午8時開門迎客，吸引大量顧客上門。該商場主管Alex Cover表示：「顧客在早上8、9時抵達，一開門人潮就湧入，預計整日都會有穩定的購物流量。」隨著電商盛行，線上購物雖然更為便利，但對許多美國民眾而言，黑五親自到商場購物，已成為感恩節不可或缺的傳統。Cover指出，親臨現場購物能帶來「立即擁有」的滿足感，是線上消費難以取代的體驗。
根據全國零售聯合會（National Retail Federation）預估，今年全美假期購物總額將首次突破1兆美元，創歷史新高。該聯盟也指出，逾1億3000萬人預計在黑五期間選擇實體或線上購物，其中服飾類產品仍是最受歡迎的消費項目之一。
更多世界日報報導
2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路
感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪
MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資
其他人也在看
黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3
一年一度的黑色星期五終於正式降臨，傑昇通信祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再以為大容量比較划算！超市這些「便宜陷阱」你也中招？
走進超市，本想只買瓶醬油，卻不知不覺結帳時多了三樣零食、一盒甜點和一袋麵包；這種情景，你是否也熟悉？在講求精打細算的時代，看似便宜的優惠背後，卻可能藏著消費陷阱。 別被「大包裝」迷惑 小瓶裝可能健康2.0 ・ 6 小時前
2025交換禮物全攻略｜最新版人氣禮物推薦！烤焦Kitty、GD設計IP彩妝、脆友熱議「噴了中大獎」香氛...村上隆盲盒掛件開搶
不想讓交換禮物變成年度例行公事，想破頭卻又毫無靈感？「揪愛Mei」一次盤點2025最常被點名的年度話題好物，從3C配件、療癒香氛、辦公小物到實用又不失質感的居家選物，熱門送禮排行榜全入列，讓你穩坐交換禮物界的常勝軍。這次更貼心劃分成3大最常見的預算帶：500元以下、500～1000元、1000～1500元，隨手選也不怕出錯，一秒鎖定你的命定款交換禮物。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
網購寵物用品、玩具「近4成檢出塑化劑」 消基會：別選PVC材質！
消基會曾在2021年發布市售寵物玩具的檢測報告，結果發現26件中有1件檢出過量的塑化劑； 2024年曾隨機抽驗21件網購兒童商品，在14件樣品中有2件檢出過量的塑化劑，1件扭蛋手錶有檢出重金屬鉻，顯示塑化劑仍充斥在日常用品中。中天新聞網 ・ 1 天前
今彩539頭獎開出1注 800萬獎落「這縣市」
台彩今（28）日派彩結果出爐，今彩539頭獎開出1注，獎金8百萬元，由嘉義市西區新西里上海路357號一樓「金好中彩券行」開出。開出頭獎商店。圖／翻攝自台彩官網大樂透本期頭獎槓龜，貳獎開出1注，獎金為1台視新聞網 ・ 16 小時前
火鍋/麻辣鍋/火鍋吃到飽/超值餐券限搶優惠｜海底撈免費換特色菜品、青花驕免費吃和牛！涮乃葉、鼎王、石二鍋...最新優惠懶人包
這篇懶人包整理了11家人氣鍋物的實用資訊，除了最新優惠、營業時間、訂位方式，更貼心找到了即買即用的超值餐券！包括鼎王、聚、海底撈、涮乃葉、無老鍋...全都有便宜可撿。若搭配平台不定時推出的優惠活動，還能折上折超划算！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 5 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
請李多慧拍影片開箱！業者賴帳沒給錢挨告 法院判決曝光她「代言價碼」
人氣啦啦隊員李多慧，以姣好身材、甜美笑容與親民性格圈粉無數，隨著李多慧人氣水漲船高，代言身價也被瘋傳超過百萬，不過，近期與李多慧合作的業者「開拓娛樂」，因未支付代言費及酬勞，被李多慧的顧問公司告上法院，李多慧的工作報酬價碼也曝光。據悉，李多慧拍攝限時動態、影片，應給付報酬20萬元、16萬元，但因遲遲未收到酬勞，遭提告求償包含違約金12萬6000元等，共計49萬6000元。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 1 天前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
黃國昌拋棄民眾黨？他揭背後盤算：心裡很氣
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪25日受訪時向現任主席黃國昌致謝，表示「這一年若沒有黃國昌，民眾黨早就垮了」，也預告柯文哲12月底後，將與小草、民眾黨公職有更多互動機會，相關進展...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前