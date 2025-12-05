黑五購物節吸海量人潮 網友憂心會費漲價好市多回應了

美式賣場好市多祭出黑五購物節，吸引海量人潮。（翻攝好市多商品經驗老實說臉書）

最近美式賣場好市多祭出黑五購物節，吸引爆量人潮。有會員在「好市多 商品經驗老實說」粉專上發文，表示黑五優惠又多又殺，不管是衛生棉、香菜洋芋片、行李箱等商品，全部造成搶購，網友們認為，面對物價飆漲，不知接下來是否還有如此優惠？有人直言，國外好市多已調漲會費，因此最有可能漲價的，應該就是「會員費」！

相關貼文引發網友熱議，有網友指出，大家搶購的商品五花八門，有迪士尼拼圖、老爹鞋、烤雞、厚奶茶，還有人列出歷年來的搶購戰績，如松露巧克力、極品拿鐵，一買就是好幾箱；也有網友稱讚，好市多就是「特價還會更低價」，衛生紙必搶、冷凍蔬菜也很便宜，大家購買力驚人，「應該辦一個好市多推車超滿比賽，一定很精彩。」

網友們擔心萬物皆漲，恐怕會員費也會跟著漲，認為台灣的會員費一定會漲，畢竟其他國家都在漲；也有會員說，今年沒漲會員費蠻驚訝的，因為一直有討論。

對此，好市多回應，謝謝會員們的關心與詢問，好市多一向致力於提供會員高品質的商品與優質的購物體驗，依照過往慣例，如各項服務有任何調整或變動，都會主動通知會員。在2024年9月起，將美國和加拿大地區的會員年費調漲5美元，基本會員年費從60美元漲至65美元，黑鑽卡會員年費則從120美元漲至130美元，此為全球政策。

