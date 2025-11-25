黑五購物節為何叫「黑色星期五」？好市多人爆滿 背後起源竟藏「厄運」

實習編輯藍子瑄／台北報導

源於西洋文化、一年一度的「黑色星期五（Black Friday）」正式登場，從11月24日至11月30日連續7天，各大電商平台、旅遊品牌到時尚精品全數祭出全年最猛優惠，掀起全民搶購熱潮。而美式賣場好市多（Costco）更在開店前就擠滿排隊人龍，為期7天的「黑色購物節」首日現場擠滿民眾，只為搶下限時折扣與超值商品。但24日週一又不是星期五，為何叫 Black Friday？Black Friday原意似乎不太吉利，為何會演變成瘋狂購物節呢？

演變至今，許多民眾搶優惠、享受狂殺折扣的同時，或許不知道或早已忘記，「黑色星期五」原本可不是一個「開心血拼」的日子。事實上，這名詞最早源於「13號星期五」。西方文化中，數字13象徵不吉利，而當「13號」剛好落在星期五時，更被視為厄運降臨的日子。因為歷史上最著名的例子之一，是1307年10月13日「聖殿騎士團」成員遭大規模逮捕與處決；《聖經》中的「最後的晚餐」故事裡，耶穌基督和他的門徒一共13個人，而基督在星期五被釘上十字架處以死刑。這些事件使「黑色星期五」逐漸與不幸畫上等號，所以日期13號落在星期五就會是黑色星期五（Black Friday）。

在英國，把聖誕節前最後一個星期五稱為黑色星期五，是由於警員被賦予額外的權力，用以對付抗議假期間醉酒鬧事的反社會運動份子。

直到20世紀中期，這個詞彙才被翻轉為「購物日」。1960年代的美國，感恩節（每年11月第4個星期四）隔天也就是星期五會正式進入聖誕購物季，人們通常從這天開始聖誕節大採購，各大商家紛紛推出促銷活動吸引消費者上門，這天營業額也跟著暴增，店家帳本從「虧損的紅字」變成「盈利的黑字」，也因此被稱作「黑色星期五」。 傳統上商家會用不同顏色的墨水來記帳：紅色表示虧損即赤字；反之黑色則為有盈利。

另一種說法指出，因感恩節後開業的第一天銷售量驚人、員工忙到天翻地覆，大家也以「黑色星期五」自嘲這天的工作強度。而隨著商機不斷擴大，購物「1天」已經不能滿足市場需求，「黑色星期五」於是逐漸成為全球年度最大折扣「檔期」，不僅電商平台提前開跑，許多品牌更延長活動時間至整整一週，讓民眾買到手軟、荷包見底，還會笑著覺得自己賺到了！

