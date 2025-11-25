黑五購物節登場 3C家電熱賣 精品黃金買氣飆
一年一度的黑五購物節本週登場，剛好遇上政府普發萬元陸續進帳，各大賣場表示，民眾買氣明顯升溫。分析來看，每年黑五在家電與3C品項都是大熱門，而今年在普發現金與健康意識抬頭下，包括精品、黃金乃至於健康食品也擠入熱賣行列。
延續雙11熱潮，商品折扣可能更優惠的黑五購物節本週登場，各大電商與賣場都祭出眾多熱門商品，搶攻消費者的錢包。尤其今年剛好碰上政府普發一萬元的時機點，讓民眾購買力更上一層樓。
PCHOME公共關係室經理邱佳葦：『(原音)在普發萬元部分有觀察到消費有帶動高單價的3C產品，像是手機、家電比較高單價類型的商品買氣。』
PChome 24h購物也指出，年底旅遊潮與節慶聚會即將爆發，同步帶動相關周邊商品買氣。近來「相機」與「行李箱」的搜索熱度都呈現上升趨勢。
另一電商MOMO則表示，普發萬元效應帶動下，精品和黃金等高單價商品呈現「保值＋時尚」雙軸齊漲的趨勢；受到國際金價持續攀升帶動，民眾不論在投資型商品或飾品類買氣都不錯，一些聯名商品也是「討喜又保值」的熱門清單。另外在保養品方面，MOMO觀察，醫美級與韓系保養依舊強勢，帶動中高客單持續爆量，掀起搶購熱潮。
而美式賣場則表示，每年黑五購物節，大家電、尿布與民生用品都是熱銷品項，而由於現代人飲食營養均衡已經成為焦點，今年呼應健康生活潮流的一些優質蛋白的食品或飲品受到健身跟健康族群歡迎，不僅方便即食，也符合「低負擔、高營養、成分單純」的飲食趨勢，都是熱賣商品。(編輯：陳士廉)
