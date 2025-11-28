黑五購物節！女鑽貨架「掀衣拍照」警逮人法辦
美式賣場黑五購物節，人多亂象多。一名女子趁著沒人注意，鑽進美式賣場的貨架中，掀起上衣拍照，PO上網稱要把自己賣掉，誇張行為引起熱議。兩人是北部人，當天到高雄玩，一時興起才會拍攝不雅照。
其他顧客：「很難看餒，畢竟一個女生有可能就是想要蹭紅。」
其他顧客：「攝影棚裡拍也就算了，不要在這人來人往的地方，尤其現在很多人都帶小孩子出門啊，被看到多不好。」
逛街民眾一波接著一波，如此大膽的行為，實在讓人傻眼。對此警方26號獲報後展開追查，發現地點是在高雄，立刻擴大調閱監視器，掌握了涉案人身分。照片中的女主角是25歲的江姓女子，拍攝者則是陳姓男子，兩人皆被警方帶回到案說明。
前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕：「11月27日查緝，涉案人江女及陳男到案說明，釐清事發經過後，全案依違反刑法第234條公然猥褻罪，移請高雄地方檢察署偵辦。」
兩人是北部人，當天到高雄玩，一時興起才會拍攝不雅照。警方調查，兩人並沒有相關前科。美式賣場說，針對不當行為，已經永久禁止這對男女進入，以避免影響到其他會員。女網紅在公共場合拉開衣服拍攝不雅照片，得為自己的行為付出代價，儘管下架貼文，還是要承擔法律責任。
