黑五超狂大回饋 ♥︎ 專櫃精品、高級家電8大必收推薦，$1,999起獨家開搶！
今年黑五超有誠意～不只給你買到便宜，更推出精品、家電高單回饋！從精品包、黃金飾品，到 Dyson、PHILIPS、Panasonic 豪華家電通通下殺，精選網路高評價＋超甜折扣＋獨家優惠，歲末狂歡大降價，送禮自用都划算！
1. LOEWE Puzzle Fold 中型可折疊拼圖包（多色）
特價 $52,500（專櫃單色 $69,000／拼色 $71,000）
今年黑五必收的精品包王者就是它！LOEWE 的 Puzzle Fold 中型托特包，一直是時尚圈公認的「最耐看托特包之一」。柔軟切線牛皮＋可折疊設計，不僅容量超大、日常上班通勤完全實用，折起來還能直接塞行李箱帶出國。顏色選擇豐富、百搭度高，絕對是必須趁黑五入手的超值單品。無論是日常通勤、商務簡報到週末咖啡廳，都能完美搭配。
2. Louis Vuitton NEVERFULL MM 托特包
特價 $64,499（原價 $69,000）
永遠不敗的 LV NEVERFULL MM，直接把人氣王拉進黑五折扣～超心動！容量大、防刮耐用、能裝能打，是OL、媽媽包、旅行包、工作包的萬年No.1。不用等、不用排、不用代購就能買到超甜價。實用性與保值性都超高的經典單品，自用送禮都體面，是歲末必收的投資款。
3. Just Gold 鎮金店 雙鍊金球黃金手鍊（網路限定）
特價 $17,440（原價 $21,800）
黃金飾品不只保值也很精緻，黑五限定買到就是賺到。這款雙鍊金球手鍊，異鍊交織設計＋鏡面金球吊墜，呈現低調卻強烈存在感的時尚光澤。日常穿搭、正式場合都百搭，氣質又顯份量。自用或送禮都大方，是年末最值得拿下的高質感金飾。
4. SWAROVSKI 水晶飾品（項鍊／耳環／手環均一價 $1,999）
均一價 $1,999（原價 $5,450）
黑五必搶小禮物就是它！SWAROVSKI多款項鍊、耳環、手環通通均一價1999，超甜入手價，折扣幅度驚人！不論是送朋友、交換禮物、自己搭聖誕穿搭都適合。每款都走閃亮優雅路線，時尚存在感滿分，CP值最高的黑五小驚喜，錯過真的會後悔！
5. PHILIPS 55吋 4K Google TV（電商平台獨家）
特價 $11,111（原價 $21,900）
55 吋智慧聯網Google TV黑五直接殺到11,111！4K UHD 畫質、DTS Play-Fi、Dolby Vision、Dolby Atmos、語音控制，全規格一次到位。這台主打「電商平台獨家」＋「55小時快配」，搬新家、換電視、打造家庭劇院都是首選。錯過這價錢絕對捶心肝呀！
6. Dyson Airstrait HT01 二合一吹風直髮器（普魯士藍）
特價 $11,111（原價 $18,600）
今年Dyson最熱賣的話題冠軍！Airstrait HT01是吹乾＋拉直一步完成的革命性產品。高速氣流科技、乾濕髮模式、三段式溫控，加上輕量好施力設計，輕鬆打造自然光亮直髮，完全是懶人與忙碌上班族的救星！黑五特價11,111，絕對是各平台瘋狂搶購，當然是先買再說囉！
7. Panasonic 御享皇座 EP-MA32 4D按摩椅（電商平台獨家）
特價 $72,900（原價 $75,900）
終於等到高級按摩椅大降價！Panasonic這款集結「舒適感x高級感x先進感」，「御制4D妙手機芯」、「新五感技術」、「七種自動按摩程序」與特色溫感拉伸，完全就是把高級SPA直接搬回家。不論是日常舒緩肩頸、久坐族、上班族的夢幻逸品，更是孝敬長輩爸媽的暖心好禮！快把握黑五獨家特惠價，年度最值得犒賞全家的頂規按摩椅就是這台！
8. Panasonic 15kg 熱泵除濕式滾筒洗衣機（夜幕黑）
特價 $53,910（原價 $59,900）
Panasonic洗烘一體始終是家庭熱銷王。這台15公斤熱泵除濕烘乾滾筒款具備「自動投入洗劑」、「熱泵除濕烘乾」、「自體潔淨」、「膠圈沖刷」、「雙效自動槽洗淨」等滿配功能。夜幕黑外型高級、容量大、省時省力又耐用，是全家最划算的升級家電。黑五大降價千萬別錯過，年末折扣下單最聰明。
