黑五週倒數！美式賣場「黃金套組」折萬元 日超市買1送1
年終促銷大戰開打！美式賣場黑五優惠週第五天，24K黃金男士套組折1萬、鑽石飾品折價2.3萬，吸引民眾提早到場排隊搶購。日系商店也不甘示弱，複合式商店推出「肉之日」，和牛買一送一、半價優惠；連鎖超市則舉辦「台日友好感謝祭」，支持受非洲豬瘟影響的養豬戶，松坂豬肉100克特價98元，多項商品限時折扣！
美式賣場黑五優惠週進入第五天，祭出多項超值折扣商品，包含折價超過1萬元的24k黃金男士套組及鑽石飾品。同時，多家日系商店也推出特別優惠，其中一家複合式商店舉辦「肉之日」活動，提供和牛買一送一及半價優惠；另一家日式連鎖超市則推出「台日友好感謝祭」，支持受非洲豬瘟影響的養豬戶，多項肉品、海鮮及零食飲料都有限時折扣。這些年底促銷活動吸引大量民眾前往搶購，有些人甚至特地請假並提早到場排隊。
美式賣場黑五優惠週第五天，從地下停車場就開始大排長龍，不少民眾自備板凳和購物車，就是為了搶購特價商品。開門營業前，已有超過百人在等待進場。在優惠倒數第三天，洗衣精補充包省下190元，幾乎每台推車都裝上一箱。高價值商品的折扣也殺，24k黃金男士套組包含項鍊、戒指和領帶夾，折價1萬零50元。女性飾品方面，0.5克拉鑽石項鍊折扣7500元，1.88克拉鑽石耳環直接折價2萬3千元。生鮮部分，美國嫩肩里肌真空包每公斤省下100元，吸引大批民眾擠在肉品櫃前挑選搶購。有民眾表示，他們很早就在七點半到達，特別請假前來，發現每個區域都有折扣商品。
日式複合式商店也不甘示弱，從11月28日至30日限時三天舉辦「肉之日」活動。日本和牛指定火鍋片及燒烤片買一送一，日本和牛腿肉、肩胛肉和腹肉牛排半價優惠，肋眼、菲力和紐約客牛排也全部打五折。另一間日式連鎖超市同樣在11月28日至30日推出「台日友好感謝祭」活動，支持受到非洲豬瘟影響的養豬戶。活動期間，松坂豬肉100克特價98元，和牛腿肉商品100克158元，秋刀魚、餅乾和飲料也都有限定優惠。年底促銷檔期各大賣場和超市火力全開，想搶優惠的民眾手腳也得夠快。
