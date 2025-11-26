黑五限時優惠3天！家電、聖誕禮物成最夯選項 雙12戰火提前引燃
記者李鴻典／台北報導
本周末迎來「黑色星期五」特惠檔期，年末消費潮蓄勢待發。電商平台486團購自11月28日至30日推出限時三天優惠活動，涵蓋除濕機、空氣清淨機、暖房家電、洗乾衣機和節慶禮品，滿足民眾黑五期間「添購家電」和「提前準備聖誕禮物」的雙重需求。
486團購觀察，不少消費者會在黑五檔期提前物色聖誕交換禮物，智慧生活用品、美型廚房家電詢問度高；加上近期降溫、濕度走高，除濕機、烘乾機、暖被及暖房小家電也提前熱銷。
聖誕交換禮物趨勢走向「實用、美觀不踩雷」，像是日系美妝電子行動冰箱黑五特價1,980元，現省500元；溫感臉部按摩器特惠價1,690元，現省700元；美型輕量雙電壓吹風機最低只要599元起，各國旅遊皆能使用。上班族冬季最愛的智能恆溫杯墊組也推出699元優惠。
面對氣溫變化、產品需求瞬間飆升，486團購提醒民眾若有添購冬季家電需求，建議及早入手，以免寒流來襲時熱門品項迅速售罄。像是居浴兩用陶瓷電暖器特惠價2,280，現省1,000元；19公升雙變頻除濕機特惠價18,500元，現省5,400元；租屋族最愛的小型微電腦防皺乾衣機特惠價10,990元，現省3,000元；10公斤乾衣機黑五優惠31,555元，現省8,345元，官網登錄再贈1,000元電子禮券。堆疊式洗乾衣機(20+22公斤)黑五特惠價84,055元，現省15,945元，官網登錄再贈4,000元電子禮券。
搶攻年末商機，凱擘大寬頻從11月30日至12月12日，舉辦為期13天的快閃優惠，申辦1G光纖上網，就享有升速優惠、免費安裝Mesh Wi-Fi 6子機，同時享有網路守護家2年安心防護，還現賺$1,000 mo幣購物金，總價值超過萬元，等同於花一萬、送一萬。
凱擘大寬頻適逢30周年慶，規劃老客戶回娘家優惠活動，使用凱擘大寬頻上網超過30年的既有用戶，就能享有24個月免費頻寬升速體驗，還有機會獲得兩年網路守護家、Mesh Wi-Fi、免費收看數位頻道以及觀看HBO Max等超值好禮，詳細活動可以洽詢凱擘大寬頻旗下12家有線電視系統業者，實際優惠內容以各系統業者提供為主，活動只到12月底。
台灣大哥大MyVideo再度直播亞洲最重量級K-POP盛事「2025 MAMA AWARDS」，連續兩年為台灣觀眾零時差跟播K-POP盛典。MyVideo將於11月28、29日連續兩天在MyVideo直播館【tvN頻道】零時差完整跟播。月租會員即可免費收看這場不容錯過的年度音樂饗宴。
隨著近日明顯降溫，民眾對冬季防寒需求大幅攀升，從保暖家電到旅遊泡湯行程都全面啟動，帶動保暖用品、保健養身品、冬季服飾及旅遊周邊買氣同步升溫，也帶動今年冬季「暖冬出遊」風潮，PChome 24h購物發現票券需求同步升溫，11月整體票券銷售較上週同期成長近2倍，有望成為雙12檔期的核心消費亮點。
PChome 24h購物即日起至12/15開跑「1212年終回饋盛典」，祭出每日最高送1212的超值回饋組合、全站最高回饋32%等五大超值好康，搭配「PChome 超速配」服務(限北北桃地區)「晚上下單，一早取貨」，購物更即時、取貨更便利。
普發萬元發放開跑後，Yahoo購物觀察平台買氣快速堆疊，帶動近期三大趨勢，包括：3C與科技家電持續熱賣、萬元精品明顯爆量，保暖與免疫補給因天氣驟冷買氣升。Yahoo購物發現，延續雙11熱度，3C、大家電、美妝與運動品類業績持續長紅，其中PlayStation 5、SK-ll青春露多入組月成長最高飆近20倍；在普發萬元與年末節慶助攻下，輕奢級精品也凸顯買氣，萬元級精品最高翻倍漲。
Yahoo購物公布「萬元精品Top 5熱銷榜」，提供消費者輕鬆入手輕奢精品的熱門選購指南。即日起至11/30，Yahoo購物祭出「黑五奢寵季」、緊接著12/1起「雙12-年末狂歡季」接棒狂歡，精選人氣精品包款與家電下殺優惠29折起；刷指定銀行卡最高回饋16%、天天進站抽1,212 OPENPOINT點數、消費滿$999還有機會抽王品集團9,990美食金。
momo購物網《雙12年終派對》自 12/1起熱跑，以「年末最終趴 好康天天拿」為主軸，祭出六大優惠、全站最高15.5%回饋，總規模突破千萬級。伴隨換季採買與冬季保養需求升溫，家電、美妝、保健三大品類買氣同步走強，為雙12再添一波熱度。
momo也搶先曝光亮點，包括總價值破百萬的【麗星郵輪】海景艙、【LUDEYA】微電流磁石美容儀不限金額下單即有機會抽；氣氛最嗨的「集氣瓜分百萬獎金」與「驚喜箱3選1」天天開箱最高可拿$121；搭配滿額好禮、滿額回饋與28家銀行最高12%加碼。
蝦皮購物將迎來10週年里程碑！回顧這十年，蝦皮購物持續以「月月造節」策略為消費者創造無限驚喜，成為台灣消費者日常購物的重要夥伴。隨著年末壓軸購物盛事雙12即將到來，蝦皮購物也將迎來第10個生日，今年推出「蝦皮購物12.12狂歡生日慶」，集結大牌強品下殺6折起，全站更祭出無限次免運優惠，搭配指定信用卡還可以再享最高12%回饋。
巷口不只是日常補給的地方，更是一份愛與關懷的起點。美廉社宣布攜手安得烈慈善協會，推出全新公益行動「巷愛分享包」，以「讓愛，從巷口出發」為核心理念，邀民眾透過認購參與公益，將日常的溫暖化作實際支持，送往需要協助的脆弱家庭。
「巷愛分享包」將於2025年12月1日起暖心開賣，每組售價350元，募集至2025年12月20日止。由消費者於美廉社門市或Go美廉線上通路認購後，美廉社將代表捐贈至安得烈慈善協會，協助轉贈予15歲以下的脆弱家庭。每一份組合皆含可即食、易保存、營養均衡的食品，確保受贈家庭在生活中得到最即時的照顧與支持。邀鄰里民眾一同響應，讓「膳」的善循環在日常中被看見、持續擴大。
