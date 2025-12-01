黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
iHerb、ALLSAINTS、Dyson、Honeywell、Samsonite、小米、CASETiFY...27家優惠不斷更新 2025最後強檔必買推薦｜揪愛Mei推好物
雙11還沒買夠？黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。3C、家電、旅遊、保養、美妝、生活選品...各大品牌祭出超狂優惠，年末業績拚起來、撿便宜就趁此時！像是前陣子網友流傳一句話「買包的盡頭是Longchamp」，快趁季末出清拿下吧，人氣包款下殺5折起真的必搶；年末犒賞自己，想入手精品一定要把握NET-A-PORTER快閃優惠，折扣區下殺6折，輸碼再減15%，換算等於近5折；小資族最愛的UNIQLO也進入一年一度感謝祭，入手許光漢、許瑋甯同款商品全年最便宜；韓妞最愛的美妝購物網Olive Young迎接年度最強Winter Sale，最低下探23折起太佛了....「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康，輕鬆享受2025年最甜、最欠買的小確幸。
「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。
💄美妝保養 Chill Buy
【Olive Young】：一年一度最強檔Winter Sale，即日起至12/6全站最低-77%，首購滿額送價值約$600大禮包👉點我搶優惠
【小三美日】：年度最強回饋！即日起至12/7，「普發一萬」加碼！消費滿$699現折50、滿$1299加贈10000美幣👉點我搶優惠
【Jo Malone】：全館享禮品包裝服務，單筆消費不限金額再享免運優惠；會員首購單筆滿千元享香水9ml👉點我搶優惠
【Estee Lauder雅詩蘭黛】：黑色星期五全站8折起！加碼LINE回饋最高30%，線上限定再享4件好禮（價值NT$2,400）👉點我搶優惠
👜時尚休閒 Chill Buy
【UNIQLO】： 首波感謝祭登場！即日起至12/4，百款冬季明星商品最低66折起！許光漢、許瑋甯同款撿便宜👉點我搶優惠
【Longchamp】：換季折扣下殺5折起！超人氣包款最高現省近萬元👉點我搶優惠
【ALLSAINTS】：季末出清下殺7折起，皮衣、包款、冬衣...最低$1610收👉點我搶優惠
【CHARLES & KEITH】：12/4前折扣專區7折起，任選兩件以上指定商品，再享額外9折；人氣商品下單免運費👉點我搶優惠
【NET-A-PORTER】：12/1～12/2快閃優惠，BURBERRY、CHLOE、YSL...精品下殺↘6折起，結帳輸碼【CYBER15】再減15%👉點我搶優惠
【FARFETCH】：12/2前黑五狂歡，狂降最低至5折！指定品再享折上8折優惠👉點我搶優惠
✈️旅遊玩樂 Chill Buy
【Booking.com】：即日起至12/3，黑五優惠最終倒數！熱門住宿最低6折up👉點我搶優惠
【Klook】：雙12狂歡！每周一、三、日，人氣票券買1送1、日韓滑雪優惠...限時好康瘋搶👉點我搶優惠；12/8-12/15，泰國飯店最低1.9折起👉點我搶優惠
【KKday】：年終感謝祭開跑！即日起至12/30，全站不限金額領券就折！週週指定目的地5折起、eSIM最低$15起、解鎖任務領千元大禮包👉點我搶優惠
【Trip.com】：春節出遊｜12月年末優惠｜機票、飯店7折起👉點我搶優惠
【Samsonite】：雙12官網獨家！即日起至12/14，全館滿萬抵千，可累折、可現抵；歲末感謝專區行李箱下殺3折起👉點我搶優惠
【American Tourister】：即日起至12/14，滿6000現抵600、滿一萬再送包！官網獨家超狂組合20吋+30吋，限時限量$3199👉點我搶優惠
延伸閱讀》普發1萬入帳！沖繩、韓國、大阪...機票買起來！機票單程最低2千有找
🏃運動3C Chill Buy
【FILA】：雙12年終盛典，指定品$1,212、專區任兩件再-12%👉點我搶優惠
【NIKE】：黑五限定！12/2前折扣專區7折起，兩件以上輸碼【TREAT】再享8折優惠👉點我搶優惠
【lululemon】：12/9～12/29年末優惠啟動！明星商品驚喜價，訂好鬧鐘別錯過👉點我搶優惠
【小米Xiaomi】：12/12前購買POCO F8 Ultra直降千元，最高享$11,000以上好康福利👉點我搶優惠
【NordVPN】：即日起至12/10，訂購兩年期合約最低下殺27折，另加送3個月👉點我搶優惠
延伸閱讀》lululemon瑜珈服紅什麼？趙露思、劉嘉玲同款這裡買｜官網下單免運費免關稅、30天免費退貨
💪健康養生 Chill Buy
【iHerb】：黑五倒數！12/2前訂單滿額60美元（約新台幣1875元），結帳輸入折扣碼【BFCM25】即享75折。無指定品項、全站皆可折，再享免運送到家👉點我搶優惠
【威德】：曾寶儀推薦！美式賣場熱銷！益生菌官網首購55折👉點我搶優惠
延伸閱讀》iHerb 2025最新優惠、熱銷排行榜！採購全攻略+新手教學懶人包 每月不斷更新 訂單滿額免運、最快一周送到家
🏠居家好物 Chill Buy
其他人也在看
2025聖誕、跨年嗨玩全台樂園｜優惠不斷更新｜六福村主打黑色耶誕、跨年限定早鳥票399元、劍湖山雙人票激殺46折
週末假日想要一站玩到底，不妨可以直接到遊樂園，一次滿足大小朋友的玩心，現在正值雙12折扣優惠開跑，各平台推促銷搶人氣！這篇整理全台遊樂園最划算優惠清單，只要上網click，票價比現場買還便宜，到了現場還不用排隊、一刷就進場喔！Yahoo夯好物 ・ 11 個月前
威力彩頭獎保證2億！4生肖「財運迎高峰」年底爽接錢
威力彩頭獎金額保證2億元，《搜狐網》運勢專欄點名，12月將有4個生肖迎來財運高峰期，包括屬鼠、屬龍、屬馬及屬豬者，各自有不同的發財契機，有望收穫大筆金錢進入口袋。中天新聞網 ・ 1 天前
2025黑五必買包款Top 7！小CK、MK到JW Pei都上榜，Longchamp換季折扣7折超划算|揪愛Mei推好物
秋冬到衣櫃換季，別忘了”配件”也要升級！身為購物界的時尚高手、「揪愛Mei」最愛把包包當成整體造型的亮點，可以瞬間讓造型加分、氣場升級。這次趁著Yahoo年末購物趴，不只折扣甜，還能一次補齊顏色與包型的秋冬趨勢，又不失經典百搭的特性，幫妳買對買划算、一路時髦到春天～Yahoo夯好物 ・ 3 週前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、kkday不限金額95折
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 7 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 18 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
羅唯仁洩密案延燒！台積電「研發六騎士」動向曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台積電近來因副總羅唯仁退休後火速跳槽英特爾，引發外界對研發人才流動與技術外洩的高度關注。隨著2奈米製程即將量產，研發團...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 4 小時前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 17 小時前
別再用海綿洗碗！研究：細菌密度等同糞便 醫建議換成「這種」最好
你家的洗碗海綿多久換一次？德國微生物學家研究指出，一塊使用中的海綿可能住著300多種微生物，細菌密度竟與糞便相當。大多人以為用清潔劑搓洗或微波加熱就能殺菌，但研究發現這些方法反而讓抗藥性強的病菌存活下來，讓海綿變得更髒。 海綿濕答答又不易乾燥 容易孳生細菌 海綿容易孳生細菌的主因是構造和環境。醫生表示密密麻麻的小孔洞提供細菌棲息空間，吸水力強又不易乾燥，殘留的食物殘渣成為養分，溫暖潮濕讓微生物快速繁殖。其中，沙門氏菌在海綿裡能存活超過一週還大量增生，但在刷子上只能活一到3天就死亡。關鍵差異在於乾燥速度，海綿材質緊密，使用後好幾小時都濕潤，刷子刷毛疏鬆通風則很快風乾，大幅降低細菌生長機會。 洗碗刷取代海綿 刷毛分岔變形再換新 急診醫學科呂慧君醫師建議改用洗碗刷取代海綿，因刷子不僅比較衛生，刷毛能輕鬆刮除頑固油漬，長柄設計清洗深鍋時不必把手伸進去，而且刷毛上的殘渣一目了然容易沖洗。使用後記得直立放通風處瀝乾，每週可丟進洗碗機清洗或用熱水加小蘇打消毒，刷毛分岔變形就該換新。如果仍要用海綿洗滌，務必每週用稀釋漂白水或微波爐高溫消毒，並且每2～3週更換新品，舊海綿可改刷地板等不接觸食物的區域。除常春月刊 ・ 1 天前
陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了
即時中心／高睿鴻報導現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪，綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈。高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐，獲勝者可能將對決國民黨立委柯志恩。上述幾人最近也都動作頻頻，許智傑今（30）上午更舉辦「見面會」，綠委邱志偉、前高雄市議員陳致中都到場力挺。民視 ・ 1 天前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前