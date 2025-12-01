黑五/雙12優惠2025全攻略：Longchamp人氣美包5折起、Olive Young全年最狂-77%、人氣行李箱20+30吋三千初限搶、訂房下殺6折up【Yahoo Chill Buy年末購物趴】

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

（圖片來源：Longchamp、American Tourister、Olive Young、CASETiFY）

雙11還沒買夠？黑色星期五、雙12購物節接力報到，2025年末購物戰即將進入最終回。3C、家電、旅遊、保養、美妝、生活選品...各大品牌祭出超狂優惠，年末業績拚起來、撿便宜就趁此時！像是前陣子網友流傳一句話「買包的盡頭是Longchamp」，快趁季末出清拿下吧，人氣包款下殺5折起真的必搶；年末犒賞自己，想入手精品一定要把握NET-A-PORTER快閃優惠，折扣區下殺6折，輸碼再減15%，換算等於近5折；小資族最愛的UNIQLO也進入一年一度感謝祭，入手許光漢、許瑋甯同款商品全年最便宜；韓妞最愛的美妝購物網Olive Young迎接年度最強Winter Sale，最低下探23折起太佛了....「揪愛Mei」整理了27家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！此外還將不斷更新各品牌資訊，一篇掌握12月所有優惠，輕鬆搶便宜、手刀賺好康，輕鬆享受2025年最甜、最欠買的小確幸。

「Yahoo Chill Buy 年末購物趴」火熱開跑，集結雙12最強優惠情報，無論是3C家電、時尚美妝或居家好物，「揪愛Mei」小編一次整理全網必搶清單、爆品排行與限時好康，讓你不錯過任何一波折扣！跟著Yahoo年末購物趴，精打細算買好買滿。

💄美妝保養 Chill Buy

（圖片來源：小三美日、Olive Young、Estee Lauder）

👜時尚休閒 Chill Buy

（圖片來源：NET-A-PORTER、CHARLES & KEITH、ALLSAINTS、Longchamp）

✈️旅遊玩樂 Chill Buy

（圖片來源：American Tourister、Klook）

🏃運動3C Chill Buy

（圖片來源：NIKE、Xiaomi、FILA）

💪健康養生 Chill Buy

（圖片來源：威德、iHerb）

🏠居家好物 Chill Buy