黑五＋網購星期一逾1.6億人上線搶購 全球電商銷售上看8.9兆美元

【記者呂承哲／台北報導】今年年底購物旺季熱度再度飆升。玉山投信指出，依全美零售聯盟（NRF）統計，今年從感恩節到黑色星期五、當週週末與網購星期一（Cyber Monday）共吸引 2.03 億人次參與，不但高於去年的 1.97 億，也遠超市場預期的 1.86 億人次，刷新歷史新高，反映美國消費動能強勁延續。

PGIM 保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰分析，今年實體與線上消費人流雙增，其中實體通路人次年增 3%，但數位消費成長更快、達到 9%。從兩大購物日比較可見線上優勢：黑五當天，實體店8030萬人次、線上達8570萬；網購星期一差距更明顯，實體店僅 2650 萬人次，線上則高達 7590 萬人次，兩天線上人次就達到1.6億，顯示消費模式已明確向網路端傾斜。

常李奕翰指出，全球電商市場依舊高速成長。2024 年全球電商零售額已達 6.01 兆美元，今年估達 6.42 兆美元，並有望在 2030 年擴大至 8.91 兆美元，預計屆時電商將占全球零售總額近 24%。他表示，行動裝置普及、電商跨境業務拓展，正成為推升網購成長的主力，不受景氣循環影響。

實體零售巨頭亦積極強化線上布局。常李奕翰指出，今年美國黑五線上銷售額達 118 億美元、年增 9%，促使沃爾瑪加速擴大數位銷售版圖。沃爾瑪最新財報顯示，第三季全球電商銷售金額年增 27%，已連續七季維持 20% 以上高速成長；實體店第三季銷售額年增 5.1%，主要受惠於來客增加與平均消費金額提升，象徵「實體＋電商」雙引擎顯著奏效。

展望未來，常李奕翰認為，全球數位消費仍將持續擴張，加上 AI 與零售科技融合，將催生更多新型態消費模式。若欲掌握此波大趨勢，布局方向可擴大至多元消費產業，鎖定掌握供應鏈、平台優勢與創新服務的美國大消費龍頭股，同時搭配成熟市場內需動能，以全面掌握全球消費實力與中長期成長機會。

