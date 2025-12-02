黑五、網一購物線上消費增 美國現「K型經濟」隱患

圖／達志影像美聯社

今年美國的感恩節購物季，從黑色星期五到網路星期一，線上消費的表現尤其出色。網路行為分析平台Adobe Analytics數據顯示，人們在黑五花費118億美元，年增9%，而在網一，預計花費142億美元，年增6.3%。然而，一個明顯的趨勢是，消費金額上漲，並不是因人們的消費力高，而是通膨抬高物價和關稅影響；另一個趨勢則是，現在的美國是K型經濟，收入者高隨心所欲消費，但收入低者精打細算。

從黑色星期五（Black Friday）到接下來的網路星期一（Cyber Monday），今年感恩節假期，美國人尤其透過網購，替國家經濟做出一份貢獻。

國家消費專家 隆巴納（Claudia Lombana）：「這5天期間，從感恩節到網路星期一的消費，對零售商而言是重要指標。」

Adobe Analytics，追蹤美國消費者對線上零售網站的1兆次造訪指出，黑色星期五，人們花費118億美元，整個周末，總計花費236億美元，年增9%。而在網路星期一，推測人們還花費142億美元，年增6.3%。

其中在網路星期一，超過一半線上消費，預計是由三大類產品推動，即電子產品、服飾和家具。特別的是，AI替買氣立下一份汗馬功勞。因為今年，消費者已經能用AI工具，如沃爾瑪（Walmart）的對話購物助理Sparky，亞馬遜的Rufus，和塔吉特（Target）的Gift Finder，貨比三家，並在由關稅推動的漲價中取得最佳折扣，選出最適合的商品。由AI驅動的流量，預計比去年增加670%。

亞馬遜核心購物副總裁 杜爾（Amanda Doerr）：「你可以問Rufus，『我要給12歲的女兒挑選哪雙襪子？ 』它會根據對你和你購物習慣的了解，給出量身打造的推薦。你還可以編輯和修改。你可以給它一個價格範圍，請它用預算幫你物色。」

另一方面，根據分析公司RetailNext，實體店面的消費則兩樣情，比去年下降5.3%。

今年消費者荷包裡的美元，都流向網路購物車，但專家注意到一個趨勢：網購消費金額有望創下新高，並非是因人們的消費力。

國家消費專家 隆巴納：「我們看到消費增加，其實是因有通膨。」

2大主因是：通膨抬高的物價和關稅影響。根據Salesforce，黑色星期五的消費金額，上漲3%，然而，這是因物價上漲7%，仔細看這一天的訂單量，和2020年還有2024年的黑五，相比下降1%。專家也關注到另一個趨勢。

國家消費專家 隆巴納：「收入高的人，隨心所欲消費，但收入低的人講究精打細算。」

簡單來說，就是K型經濟。

美國密西根大學（University of Michigan）經濟學家 沃爾佛斯（Justin Wolfers）：「他們在說的是那個大寫字母，你知道的，它一邊是豎起來，另一邊則是一部分向上延伸，一部分向下延伸。」

在美國，高收入者因股市投資和房屋估值躺著賺，相反的，低收入者身陷月光族的窘境。

美國密西根大學經濟學家 沃爾佛斯：「財務狀況不錯的人，經濟愈來愈好，而對財務不佳的中產階層美國人而言，他們是在K型的下半部，他們的經濟一路下探。」

CNN記者 Michael Yoshida：「經濟學家沃爾佛斯稱，他不確定我們是否處在K型經濟，但同時他也補充，川普政府的預算政策和關稅，的確對不同收入階層，產生K型影響。這可能讓一些人，覺得自己處在K型的下半部，進而導向消費者信心下降，部分人的消費支出也會減少。」

低收入家庭，要度過這個假日季節，在消費前，恐怕都得遵循所謂的「1%原則」和限制刷卡次數。

財經節目主持人 拉平（Nicole Lapin）：「取你年收入的1%，把它設定作是整個購物季的預算上限。如果你的年收入是7萬美元，那就是只能支出700美元，包括禮物、旅遊、飲食、招待客人。(限制)刷卡或交易次數，是其中一個最簡單的途徑，能避免金額不經意間積少成多，因它們能破壞任何的最佳規劃。」

所幸美國的消費者，要到明年第一季度，才能在購物車加入這個初問世的吸睛商品。

南韓三星電子，2日正式推出旗下首款三摺疊機，Galaxy Z TriFold，最大特色是，它展開時的大螢幕來到10吋，相當於3個並排的6.5吋手機。另外，使用三星最大5600mAh容量電池，和支援超快充，30分鐘內能將電量充至50%。

三星電子執行副總裁 亞力克斯．林（Alex Lim）：「這款新的摺疊裝置，更像是替特定用戶打造，並不是要推動市場成長的產品。」

12月12日，會先在南韓上市，今年也將在中國大陸、新加坡、台灣和阿拉伯聯合大公國，和三星迷見面。

